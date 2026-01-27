Нижегородцы смогут посещать Мьянму без виз с 27 января

Нижегородцы теперь могут посещать Мьянму без виз — начиная с 27 января 2026 года. Это стало возможным благодаря соглашению о взаимной отмене визовых требований между правительствами России и Мьянмы, подписанному 28 октября 2025 года министрами иностранных дел обеих стран — Сергеем Лавровым от России и Тан Све от Мьянмы. Подписание произошло в Минске на Международной конференции по евразийской безопасности, сообщает ТАСС.
Пока действует единственный прямой рейс между Новосибирском и Мандалаем, и после заключения соглашения спрос на этот маршрут увеличился на 25−30%.
В ноябре 2025 года авиакомпания Myanmar Airways International (MAI) заявила о планах организовать прямые перелёты из Москвы в зимний сезон 2026−2027 годов. Представители MAI подчеркнули, что запуск рейсов будет зависеть от спроса на данное направление и готовности инфраструктуры Мьянмы принять возросший туристический поток.
По данным официальной статистики, в 2024 году Мьянму посетило около 3,9 тысяч российских граждан. С 1 июля 2022 года Мьянма в одностороннем порядке предоставила россиянам безвизовый режим для туристов, предпринимателей и других категорий граждан. С 1 июля 2023 года страна также ввела специальную туристическую визу, позволяющую российским гражданам находиться в стране до шести месяцев.
Напомним, с 15 сентября 2025 года российские туристы могут путешествовать в Китай без визы на срок до 30 дней в рамках пробного периода, который действует по 14 сентября 2026 года.