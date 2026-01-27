Нижегородцы смогут посещать Мьянму без виз с 27 января

Нижегородцы теперь могут посещать Мьянму без виз — начиная с 27 января 2026 года. Это стало возможным благодаря соглашению о взаимной отмене визовых требований между правительствами России и Мьянмы, подписанному 28 октября 2025 года министрами иностранных дел обеих стран — Сергеем Лавровым от России и Тан Све от Мьянмы. Подписание произошло в Минске на Международной конференции по евразийской безопасности, сообщает ТАСС.