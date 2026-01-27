Ричмонд
В Сургуте отменены занятия для школьников второй смены

В Сургуте (ХМАО) отменены школьные уроки для учеников 1−4 классов второй смены. Температура в городе составляет −25,8 градусов, сообщает пресс-служба мэрии.

В Сургуте 27 января объявлены актировки для младших классов.

«Администрация города сообщает, что в связи с низкой температурой воздуха 27.01.2026 в муниципальных общеобразовательных учреждениях Сургута отменяются занятия для 1−4 классов второй смены. Температура воздуха −25,8°С, скорость ветра 3 метра в секунду», — сообщает администрация.

Ранее URA.RU сообщало об актировках для второй смены 27 января. Занятия отменены в Нижневартовске, Мегионе, Лангепасе и Радужном.