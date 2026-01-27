«Домодедово» работает в штатном режиме

«Аэропорт “Домодедово” работает штатно. Воздушные суда принимаются и отправляются по расписанию. Незначительные отклонения от расписания до 30 минут могут произойти из-за закрытия взлетно-посадочной полосы на расчистку и отработку реагентами», — рассказали в «Домодедово».