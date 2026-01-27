МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Аэропорт «Домодедово» работает в штатном режиме и отправляет рейсы по расписанию на фоне снегопада, задержки до 30 минут связаны с расчисткой полосы, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани.
«Аэропорт “Домодедово” работает штатно. Воздушные суда принимаются и отправляются по расписанию. Незначительные отклонения от расписания до 30 минут могут произойти из-за закрытия взлетно-посадочной полосы на расчистку и отработку реагентами», — рассказали в «Домодедово».