Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд рассмотрит жалобу по иску к Тимуру Иванову на ₽1,2 млрд

11 февраля суд рассмотрит представление прокурора, а также несколько апелляционных жалоб на решение по иску Генпрокуратуры к Тимуру Иванову на 1,2 млрд руб. Большая часть ответчиков пока что не подала жалобы, поскольку не получила мотивированное решение суда. Об этом РБК сообщил адвокат Денис Балуев.

Все новости РБК
Источник: Артем Геодакян/ТАСС

5 декабря 2025 года Пресненский районный суд Москвы вынес решение по делу Иванова. Тогда был частично удовлетворен иск генпрокуратуры об изъятии в доход государства у Иванова и связанных с ним лиц 1,2 млрд руб.

Генпрокуратура требовала изъять три земельных участка в Карелии и Московской области, имение в Московской области, принадлежащие Иванову через третьих лиц нежилые помещения в «Кадашевских палатах», усадьбу в Тверской области и «дом Мастера» в Москве. Кроме того, надзорное ведомство ходатайствовало об изъятии 40 транспортных средств, 30 картин, 10 антикварных книг, 26 единиц оружия, коллекции часов и 170 ювелирных изделий весом более 2,5 кг.

Также Генеральная прокуратура просила обратить в доход государства компанию «Гринэнерджи» и доли в уставных капиталах компаний «Агрокомплекс Русское село» и «Волжский берег» и денежные средства Иванова в разных валютах.

Суд удовлетворил ходатайство в полном объеме, единственным исключением стал автомобиль Bentley Continental GT 2004 года. Он был подарен бывшей супруге Иванова первым мужем на рождение сына.

Узнать больше по теме
Тимур Иванов: от кресла замминистра до тюремного срока
Тимур Иванов прославился как влиятельный управленец и фигура светской хроники, попадавший в рейтинги самых богатых силовиков. В 2025 году Иванов был осужден и приговорен к 13 годам колонии по делу о коррупции и хищениях. Детали его биографии — читайте в материале.
Читать дальше