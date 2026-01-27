Суд рассмотрит жалобу по иску к Тимуру Иванову на ₽1,2 млрд

Генпрокуратура требовала изъять три земельных участка в Карелии и Московской области, имение в Московской области, принадлежащие Иванову через третьих лиц нежилые помещения в «Кадашевских палатах», усадьбу в Тверской области и «дом Мастера» в Москве. Кроме того, надзорное ведомство ходатайствовало об изъятии 40 транспортных средств, 30 картин, 10 антикварных книг, 26 единиц оружия, коллекции часов и 170 ювелирных изделий весом более 2,5 кг.