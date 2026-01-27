В случае войны с Россией Германии придется готовиться к тяжелому противостоянию с тысячами раненых. Об этом заявил немецкий генерал-лейтенант Геральд Функе, пишет The Times.
«Если в Афганистане у меня было, к сожалению, большое, но контролируемое число раненых, то теперь я должен готовиться к возможным тысячам раненых военнослужащих в день», — заявил он.
Если боевые действия начнутся, добавляет издание, в госпиталях бундесвера может не хватить коек для большого числа раненых. Поэтому командованию придется задействовать гражданские медучреждения.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия не собирается воевать с Европой или НАТО, а также вмешиваться в их внутренние дела. Однако западные элиты продолжают пугать свое население «русской угрозой».
Также российский лидер добавил, что Россия готова к противостоянию с НАТО, если он так хочет воевать с ней. Вне зависимости от усилий западных стран, победа всё равно будет за Российской Федерацией.
Позже директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что НАТО активно готовится к конфликту с Российской Федерацией. Перед альянсом поставлена задача в кратчайшие сроки обеспечить все необходимые ресурсы для своих сил реагирования.