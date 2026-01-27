Сборная Приморья выиграла Кубок озера Бохай по зимнему плаванию в Китае

По данным краевой федерации зимнего плавания, в личных заплывах отличились несколько приморских спортсменов. Илья Ильюшенко завоевал две золотые награды на дистанции 25 метров в заплывах вольным стилем и брассом. Анастасия Гончарова также стала двукратной победительницей на 25-метровке вольным стилем и брассом. Мария Докучаева получила золото на 25 метрах брассом и серебро на 25-метровой дистанции вольным стилем. Олег Докучаев выиграл две серебряные медали на дистанции 25 метров, а Мария Вологжина заняла третье место на 25 метрах брассом.