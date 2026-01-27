Сборная Приморья выиграла Кубок озера Бохай по зимнему плаванию в Китае

Сборная Приморского края по зимнему плаванию заняла первое место в общекомандном зачёте Кубка озера Бохай, который прошёл в городе Дуньхуа провинции Цзилинь в Китае. Об этом сообщил Telegram-канал «Минспорт | Приморский край».
Турнир по зимнему плаванию на озере Бохай собрал более 300 спортсменов из 15 провинций Китая, при этом Приморье представляли 15 пловцов. Во время стартов воздух охлаждался до минус 22 градусов, а температура воды составляла около 0,3 градуса тепла.
По данным краевой федерации зимнего плавания, в личных заплывах отличились несколько приморских спортсменов. Илья Ильюшенко завоевал две золотые награды на дистанции 25 метров в заплывах вольным стилем и брассом. Анастасия Гончарова также стала двукратной победительницей на 25-метровке вольным стилем и брассом. Мария Докучаева получила золото на 25 метрах брассом и серебро на 25-метровой дистанции вольным стилем. Олег Докучаев выиграл две серебряные медали на дистанции 25 метров, а Мария Вологжина заняла третье место на 25 метрах брассом.
Самый юный участник команды, семилетний Илья Докучаев, удостоен специального приза «За храбрость».
За счёт этих результатов команда Приморского края стала первой в общекомандном зачёте Кубка озера Бохай. По информации регионального министерства спорта, теперь приморские пловцы готовятся к участию в отборочном и финальном этапах Кубка России по зимнему плаванию, которые пройдут в Уфе и Щёлково.