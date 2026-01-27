Я к вам пою: французов довела до слез опера «Евгений Онегин»

В самом сердце Парижа — во всемирно известном театре «Гранд-Опера» — вновь звучит русская классика: «Евгений Онегин» Петра Чайковского в постановке британского актёра и трёхкратного номинанта на «Оскар» Рэйфа Файнса, который впервые выступил в роли оперного режиссёра. По признанию публики, его дебют оказался эмоционально захватывающим и неожиданно доступным даже для тех, кто пришёл в оперу впервые. В главной партии — солист Михайловского театра Борис Пинхасович, за дирижёрским пультом — Семён Бычков, будущий музыкальный руководитель Парижской оперы. О том, как русская музыка и пушкинский сюжет были восприняты парижской аудиторией и почему зрители выходили из зала со слезами на глазах, — в материале «Известий».