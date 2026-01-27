Я к вам пою: французов довела до слез опера «Евгений Онегин»

В самом сердце Парижа — во всемирно известном театре «Гранд-Опера» — вновь звучит русская классика: «Евгений Онегин» Петра Чайковского в постановке британского актёра и трёхкратного номинанта на «Оскар» Рэйфа Файнса, который впервые выступил в роли оперного режиссёра. По признанию публики, его дебют оказался эмоционально захватывающим и неожиданно доступным даже для тех, кто пришёл в оперу впервые. В главной партии — солист Михайловского театра Борис Пинхасович, за дирижёрским пультом — Семён Бычков, будущий музыкальный руководитель Парижской оперы. О том, как русская музыка и пушкинский сюжет были восприняты парижской аудиторией и почему зрители выходили из зала со слезами на глазах, — в материале «Известий».
«Я не ожидал, что будет так эмоционально».
Накануне грандиозной премьеры 26 января дебютную постановку Рэйфа Файнса показали французским студентам. Для многих из них это была первая опера в жизни. «Я не ожидал, что будет так эмоционально», «У меня наворачивались слёзы», «Теперь я точно вернусь в оперу» — с такими репликами зрители выходили из здания театра.
— Мне 25 лет, я часто хожу на молодёжные показы. Это очень удобно: билет стоит всего €10. А тут ещё Чайковский — я не мог это пропустить. Это композитор, которого я очень люблю, — рассказал один из местных студентов «Известиям».
Одни зрители приходили подготовленными — заранее читали Пушкина, изучали предыдущие постановки, смотрели экранизации. Другие, напротив, не знали ни пушкинского сюжета, ни музыки Чайковского. Их привлекла фамилия режиссёра, которого многие хорошо знают по работам в кино.
— Я с детства люблю оперу, росла на классической музыке. Мама водила меня на концерты в Вене, когда мне было около девяти лет. Сюжет «Евгения Онегина» мне не знаком, но мне очень интересно увидеть дебют Рэйфа Файнса — он великий актёр, — рассказала 25-летняя студентка Флер.
Для британского актёра Рэйфа Файнса эта премьера стала дебютом в качестве оперного режиссёра, хотя выбор материала нельзя назвать случайным. В 1999 году Файнс сыграл Онегина в фильме своей сестры Марты. Он немного говорит по-русски и не скрывает своего читательского увлечения русской классикой.
— Пушкин создал чрезвычайно сложного персонажа — при этом Онегин поразительно современен. Он убивает человека, своего лучшего друга. Я думаю, это становится для него сильнейшим потрясением, выбивает из равновесия. Это невозможно оценить с рациональной точки зрения, но эмоционально я его понимаю, — говорит Файнс в интервью Grand Opéra.
Рэйф выстраивает спектакль как историю утраченного шанса и подчёркивает: именно Татьяна, которую в своё время отверг Онегин, могла бы его излечить после убийства Ленского.
— Онегин у Пушкина — фигура мрачная, почти немая. Он словно не находит верных слов, чтобы выразить свои чувства. Эти слова за него пишет Чайковский своей музыкой, — считает режиссёр.
Сценография Майкла Ливайна, который в 1997 году вместе с Робертом Карсеном ставил «Онегина» в нью-йоркском театре «Метрополитен-опера», работает на ту же интонацию. Минималистичные декорации — деревья, мебель, бальный зал — непрерывно трансформируются на глазах у зрителя.
— Такой объём труда ради минимализма действительно впечатляет. Пространство не перегружено деталями, но подчёркивает внутренние состояния персонажей. Свет Алессандро Карлетти тонко акцентирует самые драматичные сцены спектакля, — отмечает один из студентов в разговоре с «Известиями».
Дирижёром премьерного блока спектаклей стал Семён Бычков, с которым Файнса связывает давняя дружба. Впервые маэстро дирижировал этой оперой ещё в двадцать лет — в Ленинграде. Новая постановка стала для него дебютом в статусе будущего музыкального руководителя Парижской оперы. По словам зрителей, оркестр звучал сдержанно и проникновенно, без избыточной сентиментальности, позволяя музыке говорить за героев.
Партию Онегина исполнил баритон, солист Михайловского театра Борис Пинхасович. Для него, как и для Богдана Волкова, Рузан Манташьян и Елены Зарембы, «Евгений Онегин» — не новая территория. В их репертуаре уже есть эта опера в постановке Дмитрия Чернякова, идущая сегодня на сцене Венской оперы. Вместе с ними в спектакле участвуют Марвик Монреаль в роли Ольги, Александр Цымбалюк — в партии князя Гремина, Сьюзен Грэм — Лариной, Петер Брондер — Трике, Амин Ахангаран — Зарецкого и Михаил Силантьев в партии ротного.
Фото: из личного архива Бориса ПинхасовичаПевец Борис Пинхасович.
Студенты признавались, что именно вокал стал для них главным открытием вечера: «Каждая ария, каждый певец обладали великолепным голосом».
«Не имеет смысла бойкотировать русское искусство».
Файнс сознательно избегает актуализаций и политических намёков. По его словам, фигура меланхоличного человека, разочарованного в мире, часто встречается в русской литературе, и именно такое состояние человеческой души неподвластно времени. Большинство зрителей с воодушевлением восприняли появление оперы русского композитора в репертуаре театра — хотя ещё три года назад во Франции русскую культуру предпочитали игнорировать.
— Искусство, на мой взгляд, может быть связано с политикой, но в то же время свободно от неё. Не имеет смысла бойкотировать русское искусство. Чайковский прежде всего — композитор, а не представитель государства, — отметил студент архитектурного института Николя.
После оглушительных аплодисментов зрители признавались, что от увиденного у них наворачивались слёзы.
— Мне особенно понравилось, что опера шла на русском языке. Это только усиливало впечатление. Особенно тронуло, как звучит по-русски «я тебя люблю» — это очень величественно, — поделилась одна из зрительниц с «Известиями».
Накануне премьеры Файнс признался, что лучшей реакцией на спектакль для него станет тишина. По его словам, чем глубже он погружался в историю Онегина, тем сильнее поражался красоте и силе, которые в ней заключены.
— Когда мы идём в театр, мы хотим, чтобы мозг перестал анализировать, а душа переполнилась эмоциями — так, чтобы у зрителя не осталось слов. Именно такого эффекта я хотел бы добиться: чтобы в конце спектакля зрители не могли говорить, — сказал режиссёр.
Судя по лицам первых зрителей в фойе театра, этот эффект был достигнут.