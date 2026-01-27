Подрядчику выдано разрешение на реконструкцию Гостиного двора в Кунгуре

Гостиный двор в Кунгуре стоит заброшенным много лет.
Реконструкция Гостиного двора в Кунгуре (Пермский край) может начинаться. Свое разрешение на работы дала Госинспекция по охране объектов культурного наследия.
«Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Пермского края выдано разрешение на работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения “Гостиный двор” в городе Кунгуре. Планируемый срок окончания работ — август 2028 года», — сообщили в администрации Кунгура.
Гостиный двор в Кунгуре построен в 1865—1876 годах по проекту пермского архитектора Рудольфа Карвовского. Здание является символом торгово-купеческого Кунгура и единственным сохранившимся на Урале типологическим образцом таких сооружений. Другие аналогичные объекты сохранились в Санкт-Петербурге и Костроме. Долгие годы здание стоит законсервированным. Госэкспертиза в ноябре 2025 года только с третьего раза выдала положительное заключение на проектную документацию по его реконструкции.
В региональном минстрое рассказывали, что согласно концепции, в результате работ будет создано многофункциональное общественное пространство, включающее в себя площадки для проведения ярмарок и торговли изделиями ремесленников, выставочные залы и помещения для творческих мастерских. Обновленный фасад будет максимально приближен к историческому. В ходе реконструкции планируется укрепить фундаменты здания, провести ремонт лестниц, восстановить кирпичную кладку и модернизировать инженерные сети и систему вентиляции.