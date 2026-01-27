Подрядчику выдано разрешение на реконструкцию Гостиного двора в Кунгуре

Гостиный двор в Кунгуре построен в 1865—1876 годах по проекту пермского архитектора Рудольфа Карвовского. Здание является символом торгово-купеческого Кунгура и единственным сохранившимся на Урале типологическим образцом таких сооружений. Другие аналогичные объекты сохранились в Санкт-Петербурге и Костроме. Долгие годы здание стоит законсервированным. Госэкспертиза в ноябре 2025 года только с третьего раза выдала положительное заключение на проектную документацию по его реконструкции.