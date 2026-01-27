В Челябинской области в 2025 году резко выросли зарплаты у врачей и монтажников

У монтажников зарплаты выросли на 33% до 100 000 рублей в месяц.
В Челябинской области в 2025 году активно развиваются такие форматы работы, как гибридная занятость, проектная работа и выплаты «день в день». Сильнее всего зарплаты в регионе выросли у монтажников и администраторов. Они поднялись на 33% и 32% до 100 000 и 59 000 рублей соответственно, сообщили в пресс-службе «Зарплата.ру».
«Также в регионе на 31% вырос заработок у главного врача, заведующего отделением (105 000 рублей) и специалиста службы безопасности (65 350 рублей). Инженеры по ОТ, ТБ и экологии стали зарабатывать на 27% больше — 70 000 рублей, а зарплаты научных специалистов, исследователей поднялись на 26% до 55 000 рублей», — сообщили в пресс-службе.
Директорам магазинов челябинские работодатели в среднем платят до 80 000 рублей (рост на 26%), лаборантам — до 50 000 рублей (24%), а начальникам смены и мастерам участка 80 000. Их заработок увеличился на 23%. Сейчас компании стараются больше мотивировать сотрудников, зарплаты все чаще зависят от продуктивности и результатов работников.
По прогнозам в предстоящем 2026 году ключевыми трендами станут избирательность в найме и углубленная работа с эффективностью. Около половины компаний планируют фокусироваться на оптимизации кадровых затрат и улучшении операционных процессов.