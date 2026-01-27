В Челябинской области в 2025 году резко выросли зарплаты у врачей и монтажников

В Челябинской области в 2025 году активно развиваются такие форматы работы, как гибридная занятость, проектная работа и выплаты «день в день». Сильнее всего зарплаты в регионе выросли у монтажников и администраторов. Они поднялись на 33% и 32% до 100 000 и 59 000 рублей соответственно, сообщили в пресс-службе «Зарплата.ру».