Регионы ПФО один за другим повышают цены за проезд

В Саратове большинство перевозок по автобусным маршрутам осуществляется по нерегулируемым тарифам. На такой порядок работы общественный транспорт перевели почти десять лет назад. Причем если сначала перевозчики обязаны были сообщать о повышении стоимости проезда за несколько месяцев, то теперь это происходит зачастую всего за две недели. В результате цены на проезд в автобусах повышаются регулярно и значительно превышают стоимость проезда на муниципальном электротранспорте, продолжающем работать по регулируемым тарифам.