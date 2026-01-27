Регионы ПФО один за другим повышают цены за проезд

Если сейчас она составляет 41 рубль в автобусе, то со следующего месяца будет 46 рублей. Стоимость проезда по карте «Алга» поднимется с 35 до 42 рублей. На межмуниципальных маршрутах цена будет рассчитываться исходя из предельного максимального тарифа — 4,6 рубля за 1 км пути.
— Повышение связано с удорожанием топлива, запчастей, стоимости ремонта транспорта, необходимостью обновлять автопарк и индексировать заработную плату сотрудников, занятых в сфере перевозок. Последний раз цена на проезд повышалась 1,5 года назад, в июне 2024 года, — отметила министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова.
Министр подчеркнула, что все социальные льготы на проезд для детей участников СВО и из многодетных семей, а также проезд по единому социальному проездному (выдается пенсионерам на 90 поездок в месяц) сохраняются. Кроме того, в Уфе можно воспользоваться акцией «Счастливый час», когда в течение одного часа сохраняется действие билета, если вы пересаживаетесь из автобуса в автобус госперевозчика либо в трамвай, троллейбус или на электричку Уфа — Дема.
Кроме того, Госкомитет РБ по тарифам опубликовал проект индексации тарифов на поездки в трамваях и троллейбусах. Поездка в электротранспорте за наличные или средства с банковской карты вырастет с 35 до 41 рубля, по транспортным картам — с 31 до 34 рублей. Для школьников поездка обойдется в 21 рубль вместо прежних 18 рублей.
В Самаре тоже задумались о повышении тарифов на проезд. Проект постановления администрации города об увеличении стоимости билета пока проходит оценку регулирующего воздействия. В последний раз стоимость проезда в Самаре повышали с 1 января 2025 года, тогда она выросла с 38 до 40 рублей (при оплате наличными) или с 35 до 37 рублей (при оплате любой банковской картой или по СПБ). Для владельцев «Карты жителя Самарской области» действуют пакетные тарифы на 5−40 поездок стоимостью от 175 до 1300 рублей.
В Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске стоимость проезда с 1 января 2026-го выросла с 40−43 до 46 рублей. При покупке проездного стоимость одной поездки составляет 36 рублей. При этом перевозчики просили поднять цену поездки до 49 рублей.
Отметим, что из-за недофинансирования и высоких затрат на содержание транспортного парка в последнее время некоторые частные предприятия закрылись. В итоге было сокращено несколько маршрутов, а также увеличился интервал между ними. Соответственно, пассажирам порой приходится ездить с пересадками или брать автобусы штурмом.
— Не хватает водителей, кондукторов и слесарей, подвижной состав износился, а финансирование уменьшается, — разводит руками председатель комитета по транспорту Казани Алексей Сидоров.
Отметим, что в последний раз цены на проезд в Казани, Альметьевске и Нижнекамске повышали год назад, в январе 2025-го.
В Ульяновске повышение стоимости проезда проходило поэтапно в течение 2025 года. Так, в апреле на 3 рубля подорожал проезд в трамваях и троллейбусах, до 37 рублей при оплате картой и 38 рублей — при оплате наличными.
Стоимость проезда в автобусе на регулируемых автобусных маршрутах выросла на 2 рубля в сентябре. Новая цена составила 37 рублей при оплате наличными и 36,5 рубля — при безналичном расчете. В октябре 2025 года выросла стоимость поездки на нерегулируемых маршрутах (до 37 рублей днем и 42-х — вечером).
На 2026 год администрация города установила «мораторий» на повышение стоимости проезда в электротранспорте. Глава города Александр Болдакин утвердил сохранение цены одной поездки на уровне 2025 года. По поводу автобусов и маршруток таких гарантий нет.
В Пензе за поездку в автобусах и троллейбусах пассажир платит 30 рублей, маршрутках — 35 рублей. Последние — работают по нерегулируемому тарифу, и перевозчики сами устанавливают стоимость.
В последний раз плата за проезд в общественном транспорте в Пензенской области повышалась в декабре 2024 года. Тогда ее рост связывали с удорожанием запчастей, электроэнергии, а также необходимостью поддерживать контактную сеть для троллейбусов в рабочем состоянии.
В Саратове большинство перевозок по автобусным маршрутам осуществляется по нерегулируемым тарифам. На такой порядок работы общественный транспорт перевели почти десять лет назад. Причем если сначала перевозчики обязаны были сообщать о повышении стоимости проезда за несколько месяцев, то теперь это происходит зачастую всего за две недели. В результате цены на проезд в автобусах повышаются регулярно и значительно превышают стоимость проезда на муниципальном электротранспорте, продолжающем работать по регулируемым тарифам.
Последний раз на четырех маршрутах стоимость проезда была повышена уже в январе этого года сразу после новогодних каникул. На маршрутах N 42К, 44 и 80 она увеличилась с 45 до 47 рублей, на маршруте N 67 — с 43 до 48 рублей. Примерно столько же стоит проезд и на остальных автобусах в городе.
С позапрошлого года в областном центре перевозчиков на некоторых автобусных маршрутах стали переводить на работу по брутто-контрактам, когда пассажирские перевозки субсидируются из бюджета. На таких маршрутах была установлена фиксированная стоимость проезда в 34 рубля. Пока ее не повышали. В настоящее время по этой схеме работает только шесть автобусных маршрутов в городе.
Самая низкая стоимость проезда в Саратове остается на городском электротранспорте: 27 рублей при безналичной оплате и 30 рублей — наличными.
На время реконструкции трамвайного маршрута N 3 были запущены дублирующие трамвай автобусные маршруты 9А и 9Б. На этих временных маршрутах установлена символическая по нынешним временам стоимость проезда для граждан — всего 10 рублей. Разницу перевозчикам также компенсируют из бюджета. Реконструкцию трамвая планируют завершить к будущей осени.
По данным финансового сервиса «Банкирос», самые дорогие поездки в ПФО в 2025 году были в Татарстане, где на 40 поездок надо было потратить 1682 рубля. Дешевле всего было ездить в Пензенской области, где те же 40 поездок обходились в 1200 рублей.
Мнение.
Андрей Деев, эксперт в области общественного транспорта:
— Цены на проезд традиционно повышаются в начале года во многих регионах. К примеру, в Москве стоимость разовой поездки по карте «Тройка» увеличилась с 67 до 75 рублей. В Новосибирске наземный транспорт подорожал с 40 до 45 рублей. Растут цены и на поездки железнодорожным транспортом и авиасообщением. Так, в Чувашии с 1 января стоимость проезда в обычных пригородных поездах выросла более чем на 5 процентов, а в Башкирии — на 8 процентов. Несмотря на то, что ряд депутатов Госдумы требовали отменить повышение тарифов на общественный транспорт, этого не произошло. Невозможно включать регулирование в одном сегменте, когда растут налоги, стоимость акцизов, ЖКУ, топлива и всего остального. В целом стоимость проезда выросла в пределах инфляционных процессов.