Роспотребнадзор отказался проверять тюменские кофейни DUO после сообщений об отравлении

На фоне проверок в Екатеринбурге все кофейни сети там временно прекратили работу, часть продукции ранее была снята с реализации. Аналогичные изменения ассортимента зафиксировал фотокорреспондент URA.RU в тюменском ТРЦ «Гудвин»: с витрины исчезли салаты и сэндвичи, остались только десерты. В то же время на сайте 2ГИС пользователи разместили отзывы о плохом самочувствии после посещения местных кофеен, расположенных в «Гудвине» и «Кристалле».