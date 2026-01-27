Ричмонд
-10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспотребнадзор отказался проверять тюменские кофейни DUO после сообщений об отравлении

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области не выявило оснований для проведения внеплановой проверки сети кофеен DUO в регионе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в ответ на запрос URA.RU, комментируя жалобы тюменцев в интернете на ухудшение самочувствия после посещения заведений сети в ТРЦ «Кристалл» и ТРЦ «Гудвин».

Ведомство не нашло оснований для проверки общепита.

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области не выявило оснований для проведения внеплановой проверки сети кофеен DUO в регионе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в ответ на запрос URA.RU, комментируя жалобы тюменцев в интернете на ухудшение самочувствия после посещения заведений сети в ТРЦ «Кристалл» и ТРЦ «Гудвин».

«На сегодняшний день у управления отсутствуют основания для проведения внеплановой проверки сети кофеен DUO», — сообщили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области. Личных обращений граждан также не поступало.

Ранее Роспотребнадзор по Свердловской области начал проверку объектов DUO в Екатеринбурге после публикаций в СМИ и многочисленных жалоб в социальных сетях на возможные массовые случаи пищевого отравления. Посетители уральских кофеен сообщали о резком ухудшении самочувствия после посещения заведений и описывали симптомы, характерные для острого кишечного расстройства: тошноту, повторную рвоту, диарею и выраженную слабость.

На фоне проверок в Екатеринбурге все кофейни сети там временно прекратили работу, часть продукции ранее была снята с реализации. Аналогичные изменения ассортимента зафиксировал фотокорреспондент URA.RU в тюменском ТРЦ «Гудвин»: с витрины исчезли салаты и сэндвичи, остались только десерты. В то же время на сайте 2ГИС пользователи разместили отзывы о плохом самочувствии после посещения местных кофеен, расположенных в «Гудвине» и «Кристалле».