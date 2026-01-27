Ричмонд
Свердловского замгубернатора Савинову наградит патриарх Кирилл

Татьяна Савинова помогает РПЦ продвигать основы православия в школах.

Свердловский замгубернатора-глава минздрава Татьяна Савинова готовится принять награду из рук патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Кремлевском дворце в Москве, где проходят рождественские образовательные чтения. Чиновница помогала продвигать православие в школах, рассказали URA.RU источники из ее окружения.

«Речь о предмете “Основы религиозной культуры и светской этики”. Это часть государственного образовательного стандарта, но есть тонкость — он по выбору родителей», — объяснил один из собеседников.

До 2023 года основы религиозной культуры и светской этики преподавались либо в составе других предметов, либо на тематических занятиях, либо во внеурочное время. С 2023-го они стали самостоятельным предметом. Савинова с 2019 года в статусе замгубернатора курировала сначала оренбургское министерство образования, а с весны 2025-го — свердловское. Сегодня в государственном Кремлевском дворце пройдет торжественное открытие Международных рождественских образовательных чтений и концерт.

