Умер бывший главный тренер национальной команды России по футболу Борис Игнатьев

В ночь на вторник, 27 января, скончался бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев. Ему было 85 лет. Ранее сообщалось, что в декабре 2024 года врачи обнаружили у Игнатьева злокачественное новообразование желудка. Борис Игнатьев начинал свою футбольную карьеру в московском «Спартаке», а также играл за клубы «Зенит» (Ижевск), «Ракета», «Волга», махачкалинское «Динамо», «Метеор» (Жуковский) и уфимский «Строитель».Тренером стал в 1973 году. Наиболее значимым событием стало руководство командой СССР среди юношей, победившей в чемпионате Европы в 1988 году. Позднее возглавил сборную России, сменив на посту тренера Олега Романцева. Однако сборная не сумела квалифицироваться на ЧМ-1998.Последней должностью Игнатьева была позиция вице-президента московского футбольного клуба «Торпедо», которую он занимал с 2013 по 2018 годы.