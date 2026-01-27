Умер бывший главный тренер национальной команды России по футболу Борис Игнатьев

В ночь на вторник, 27 января, скончался бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев. Ему было 85 лет.
Ранее сообщалось, что в декабре 2024 года врачи обнаружили у Игнатьева злокачественное новообразование желудка.
Тренером стал в 1973 году. Наиболее значимым событием стало руководство командой СССР среди юношей, победившей в чемпионате Европы в 1988 году. Позднее возглавил сборную России, сменив на посту тренера Олега Романцева. Однако сборная не сумела квалифицироваться на ЧМ-1998.
Последней должностью Игнатьева была позиция вице-президента московского футбольного клуба «Торпедо», которую он занимал с 2013 по 2018 годы.