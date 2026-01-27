Школы в Кишиневе и других городах Молдовы закрыты из-за гололеда

КИШИНЕВ, 27 янв — Sputnik. Занятия в школах и в учреждениях начального образования Кишинева отменены в связи со сложными погодными условиями, сообщили в Главном управление образования, молодёжи и спорта столицы.
Приостановленные образовательные занятия будут отработаны позже, в соответствии с графиком, который будет дополнительно доведён до сведения учреждениями образования.
Также уроки отменили в Яловенах и некоторых пригородах Кишинева.
Мэр Ион Чебан рассказал, что городские службы работали всю ночь и он призвал не отводить детей в школы. «Несмотря на то, что три часа назад улицы были очищены и несколько раз посыпаны противоскользящим материалом, через 3 часа на них снова образовался лед. И такая ситуация наблюдается по всей стране. Здоровье и безопасность людей — это самое важное, и мы просим граждан не выходить на улицу, за исключением экстренных случаев», — отметил Чебан.
Уроки в школах отменяют уже второй день подряд из-за гололеда в Кишиневе. После осадков и дождя накануне наступили ночные морозы и дороги, а в особенности тротуары покрыло слоем льда.