Школы в Кишиневе и других городах Молдовы закрыты из-за гололеда

Мэр Ион Чебан рассказал, что городские службы работали всю ночь и он призвал не отводить детей в школы. «Несмотря на то, что три часа назад улицы были очищены и несколько раз посыпаны противоскользящим материалом, через 3 часа на них снова образовался лед. И такая ситуация наблюдается по всей стране. Здоровье и безопасность людей — это самое важное, и мы просим граждан не выходить на улицу, за исключением экстренных случаев», — отметил Чебан.