Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Годовой прирост цен в Ростовской области оказался выше общероссийского

Инфляция на Дону снизилась до 5,92%, но осталась выше общероссийской.

Источник: Комсомольская правда

Инфляция в Ростовской области в декабре 2025 году замедлилась до 5,92%, но осталась выше общероссийской (по стране показатель составил 5,59%). Такие данные приводятся в исследовании ЦБ.

— За месяц и за год в регионе наиболее существенно выросли цены на услуги, менее заметно — на продовольственные и непродовольственные товары, — уточняют в эксперты.

В частности, среди продуктов за год подорожали сливочное масло (на 1,78%) и кондитерские изделия (на 12,23%), но подешевел сахар (на 8,85%). В сегменте непродовольственных продуктов стали дороже автомобили и бензин, изменились расценки на лекарства.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.