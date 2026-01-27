Годовой прирост цен в Ростовской области оказался выше общероссийского

Инфляция в Ростовской области в декабре 2025 году замедлилась до 5,92%, но осталась выше общероссийской (по стране показатель составил 5,59%). Такие данные приводятся в исследовании ЦБ.
— За месяц и за год в регионе наиболее существенно выросли цены на услуги, менее заметно — на продовольственные и непродовольственные товары, — уточняют в эксперты.
В частности, среди продуктов за год подорожали сливочное масло (на 1,78%) и кондитерские изделия (на 12,23%), но подешевел сахар (на 8,85%). В сегменте непродовольственных продуктов стали дороже автомобили и бензин, изменились расценки на лекарства.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.