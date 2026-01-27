Суд удовлетворил иск прокуратуры о сносе мостов на мысе Саган-Хушун на Ольхоне

В результате вмешательства были повреждены почвенный покров и скальные породы, что привело к нарушению структуры ландшафта и изменению внешнего облика археологического объекта. Ранее по материалам прокуратуры учреждение уже было привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 300 тысяч рублей, а также возбуждено уголовное дело по факту повреждения объекта культурного наследия.