Суд удовлетворил иск прокуратуры о сносе мостов на мысе Саган-Хушун на Ольхоне

IrkutskMedia, 27 января. Ольхонский районный суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал демонтировать подвесные мосты, незаконно установленные на мысе Саган-Хушун на острове Ольхон. Решение принято по итогам проверки, проведенной после обращений граждан, в связи с нарушением законодательства об охране объектов культурного наследия, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
Проверка показала, что в июле 2024 года на территории выявленного объекта археологического наследия «Городище “Саган-Хушун”» проводились строительные и земельные работы, включая установку подвесных мостов. Работы выполнялись сотрудниками организации, привлеченной ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», без согласования с региональной службой охраны объектов культурного наследия и без проектной документации, предусматривающей меры по сохранности памятника.
В результате вмешательства были повреждены почвенный покров и скальные породы, что привело к нарушению структуры ландшафта и изменению внешнего облика археологического объекта. Ранее по материалам прокуратуры учреждение уже было привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 300 тысяч рублей, а также возбуждено уголовное дело по факту повреждения объекта культурного наследия.
Иск прокуратуры о демонтаже самовольно возведенных конструкций суд удовлетворил в полном объеме. После вступления судебного акта в законную силу надзорное ведомство проконтролирует его исполнение.
Напомним, что спорное строительство объектов туристической инфраструктуры на мысе Саган-Хушун вызвало волну недовольства среди местных жителей, гидов, защитников природы и неравнодушных иркутян. Также к делу подключились надзорные органы. Добавим, что осенью 2024 года природоохранная прокуратура приостановила работы на мысе Саган-Хушун на Ольхоне. Стало известно, что работы ведутся без согласования с органами охраны культурного наследия, что побудило прокуратуру подать иск о временном запрете строительства.