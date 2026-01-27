Минздрав сократил общий срок лечения гриппа до девяти дней

Общий срок лечения гриппа в России сократили до девяти дней. Об этом говорится в новом приказе Министерства здравоохранения РФ.
Ранее срок лечения болезни составлял 15 дней при заболевании средней степени тяжести и 20 дней — в случае тяжелого течения.
Новые положения применяются как к амбулаторному, так и к стационарному лечению. В документе в числе медицинских услуг, предусмотренных для терапии гриппа, а также для оценки состояния пациента и контроля лечения, указаны ежедневные осмотры врачом-инфекционистом и терапевтом, наблюдение и уход со стороны среднего и младшего медицинского персонала, а также повторные приемы у терапевта и инфекциониста.
Лабораторная диагностика включает определение уровня C-реактивного белка, прокальцитонина, позволяющего дифференцировать бактериальную и вирусную инфекцию, исследование кислотно-основного состояния и газов крови, а также общий анализ крови, говорится в приказе.
