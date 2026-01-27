Собянин рассказал, какими будут интерьеры новой станции метро «Достоевская»

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что для новой станции метро «Достоевская» на Кольцевой линии была окончательно утверждена архитектурная концепция.
В оформлении платформы будет использован стиль ар-деко, который объединит элементы монументальности первых линий московского метрополитена и дань уважения знаменитому писателю Федору Достоевскому.
«Ее облик объединит в себе монументальность первых линий московского метро и имя Федора Достоевского. Интерьеры будут светлыми и торжественными: с выразительными опорами, рельефным потолком и узорным каменным полом», — написал Мэр Москвы.
В отделке платформы будут использоваться натуральные камни и художественный металл.
Кроме того, на путевых стенах разместят панно с изображениями панорам Москвы, Санкт-Петербурга, Твери и Старой Руссы — городов, связанных с биографией Достоевского. Созданием этих произведений займутся заслуженные мастера монументального искусства Российской академии художеств.
Станция «Достоевская» станет первой новой станцией Кольцевой линии за более чем 70 лет. Строительство проходит в центре города, поэтому используется горный способ проходки, позволяющий сохранить движение поездов.
«Достоевская» будет находиться между станциями «Новослободская» и «Проспект Мира», на пересечении улиц Самотечной и Дурова. На данный момент готовность объекта составляет 41%.
