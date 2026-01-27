Собянин рассказал, какими будут интерьеры новой станции метро «Достоевская»

Ранее сообщалось, что Собянин запустил движение по новому участку Коммунарского шоссе с путепроводом через улицу Александры Монаховой. Он отметил, что в этом году в столице планируется построить около 100 километров дорог, 19 мостов и путепроводов, а также 22 пешеходных перехода.