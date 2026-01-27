Ричмонд
Собянин рассказал, какими будут интерьеры новой станции метро «Достоевская»

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об окончательном утверждении архитектурной концепции для новой станции метро «Достоевская» на Кольцевой линии.

Источник: Аргументы и факты

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что для новой станции метро «Достоевская» на Кольцевой линии была окончательно утверждена архитектурная концепция.

В оформлении платформы будет использован стиль ар-деко, который объединит элементы монументальности первых линий московского метрополитена и дань уважения знаменитому писателю Федору Достоевскому.

«Ее облик объединит в себе монументальность первых линий московского метро и имя Федора Достоевского. Интерьеры будут светлыми и торжественными: с выразительными опорами, рельефным потолком и узорным каменным полом», — написал Мэр Москвы.

В отделке платформы будут использоваться натуральные камни и художественный металл.

Кроме того, на путевых стенах разместят панно с изображениями панорам Москвы, Санкт-Петербурга, Твери и Старой Руссы — городов, связанных с биографией Достоевского. Созданием этих произведений займутся заслуженные мастера монументального искусства Российской академии художеств.

Станция «Достоевская» станет первой новой станцией Кольцевой линии за более чем 70 лет. Строительство проходит в центре города, поэтому используется горный способ проходки, позволяющий сохранить движение поездов.

«Достоевская» будет находиться между станциями «Новослободская» и «Проспект Мира», на пересечении улиц Самотечной и Дурова. На данный момент готовность объекта составляет 41%.

Ранее сообщалось, что Собянин запустил движение по новому участку Коммунарского шоссе с путепроводом через улицу Александры Монаховой. Он отметил, что в этом году в столице планируется построить около 100 километров дорог, 19 мостов и путепроводов, а также 22 пешеходных перехода.

