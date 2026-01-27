Ричмонд
ФСБ задержала трех россиян за подготовку теракта на ж/д в Свердловской области

Трое россиян собирались поджечь объект транспортной инфраструктуры.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Свердловской области троих россиян, планировавших теракт на железной дороге по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, передает ТАСС.

Как уточняется, задержанные собирались поджечь объект транспортной инфраструктуры. В мессенджере Telegram они установили контакт с сотрудником спецслужб Украины, от которого получили задание по совершению теракта.

Следственным отделом УФСБ России по Свердловской области в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о «приготовлении к террористическому акту». Им грозит до 20 лет тюремного заключения. Кроме того, осуществляется сбор доказательств для квалификации их преступления по статье «государственная измена». В таком случае им грозит пожизненное лишение свободы.

В ФСБ отметили, что спецслужбы Украины активно ищут в интернете потенциальных исполнителей терактов и диверсий против России. Спецслужбы предупредили, что все пособники будут установлены и привлечены к уголовной ответственности.

Ранее ФСБ сообщила о задержании в Москве агента молдавских спецслужб. Прибывший в Россию диверсант планировал выполнять задания, угрожающие безопасности РФ и ее граждан.