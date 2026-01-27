ФСБ задержала трех россиян за подготовку теракта на ж/д в Свердловской области

Следственным отделом УФСБ России по Свердловской области в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о «приготовлении к террористическому акту». Им грозит до 20 лет тюремного заключения. Кроме того, осуществляется сбор доказательств для квалификации их преступления по статье «государственная измена». В таком случае им грозит пожизненное лишение свободы.