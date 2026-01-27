Овчинский: фасадные работы начались в ЖК по проекту КРТ в Войковском районе

Ранее пресс-служба столичного Департамента градостроительной политики сообщила о завершении строительства двух жилых комплексов на севере города, в Савеловском и Головинском районах. Эти объекты возведены по реновации и включают более тысячи квартир общей площадью свыше шестидесяти тысяч квадратных метров. В новостройках предусмотрены специальные условия для проживания маломобильных граждан, более двадцати пяти квартир адаптированы для их нужд. Каждая квартира оснащена индивидуальным тепловым пунктом, обеспечивающим стабильное тепло- и водоснабжение в любое время года. Это создаёт комфортные условия для проживания. В рамках программы реновации подобные пункты установлены в более чем 400 домах.