Овчинский: фасадные работы начались в ЖК по проекту КРТ в Войковском районе

В Войковском районе (САО) стартовали фасадные работы в жилом комплексе, возводимом в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ). Новый многосекционный дом построят на улице Адмирала Макарова, земельный участок 2/16, на месте бывшей промышленной зоны «Братцево».
Как сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский, в состав первой очереди проекта, площадь которого составляет 136 тыс. кв. м, войдут 10 жилых зданий разной этажности и двухэтажный спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном длиной 25 метров.
«На улице Адмирала Макарова продолжается строительство первой очереди многосекционного жилого комплекса, состоящего из 10 секций на 1506 квартир, в рамках реализации проекта КРТ. В некоторых секциях уже начались фасадные работы. Фасады жилого комплекса оформят металлическими панелями, клинкерной плиткой и керамогранитом. Также подходит к концу каменная кладка наружных стен и межквартирных перегородок в надземной части», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
В подземных технических помещениях паркинга завершены все работы. Овчинский пояснил, что в физкультурно-оздоровительном комплексе продолжается установка внутренних инженерных систем и монтаж кровли. Строительство первой очереди планируют завершить к 2027 году.
На первых этажах жилого комплекса предусмотрены помещения для торговли, оказания услуг и общественного питания. В подземной части будет размещен паркинг на 575 машино-мест. Внутренний двор, свободный от автомобилей, оборудуют детскими площадками и зонами для отдыха.
Проект комплексного развития территорий охватывает территорию площадью 22 га. В рамках проекта планируется возвести 550 тыс. кв. м недвижимости, из которых более 501 тыс. кв. м составит жилье, в том числе для реновации. Оставшаяся площадь будет отведена под объекты социальной и коммерческой инфраструктуры. В частности, в квартале построят учебно-воспитательный комплекс на 1075 мест, включающий детсад для 325 воспитанников и школу, рассчитанную на 750 учащихся. Застройщиком ЖК Injoy является компания «Талан».
В рамках программы КРТ на бывших промзонах, а также на незастроенных и неэффективно используемых участках создаются привлекательные городские пространства, которые гармонично вписываются в городскую среду. В настоящее время в Москве на разных этапах разработки и реализации находится около 400 таких проектов, общая площадь которых составляет примерно 4,5 тыс. га. Программа реализуется по поручению мэра столицы Сергея Собянина.
Ранее пресс-служба столичного Департамента градостроительной политики сообщила о завершении строительства двух жилых комплексов на севере города, в Савеловском и Головинском районах. Эти объекты возведены по реновации и включают более тысячи квартир общей площадью свыше шестидесяти тысяч квадратных метров. В новостройках предусмотрены специальные условия для проживания маломобильных граждан, более двадцати пяти квартир адаптированы для их нужд. Каждая квартира оснащена индивидуальным тепловым пунктом, обеспечивающим стабильное тепло- и водоснабжение в любое время года. Это создаёт комфортные условия для проживания. В рамках программы реновации подобные пункты установлены в более чем 400 домах.