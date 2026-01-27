Ричмонд
В Амурской области иностранец прятал 20 кг золота в вентиляционной шахте

В Благовещенске у иностранца изъяли слитки с золотом стоимостью 207,3 млн рублей.

Источник: Аргументы и факты

В Амурской области у иностранца изъяли 20 килограммов золота, которые он хранил в вентиляционной шахте. Об этом 27 января сообщили в региональной прокуратуре.

Следствием установлено, что золото мужчине на временное хранение передал его знакомый. Сумку с 24 металлическими слитками, содержащими почти 20 килограммов золота, он получил в Благовещенске в октябре 2025 года. Иностранец спрятал драгоценный металл в вентиляционной шахте на своей съемной квартире.

«Фигурант был задержан, драгоценный металл стоимостью 207,3 млн рублей изъят из незаконного оборота», — рассказали в прокуратуре Амурской области.

Там напомнили, что в России свободный оборот драгоценных металлов в самородном виде, а также в сырье и сплавах разрешен только организациям и предпринимателям, имеющим на это лицензию.

Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Турции вор трое суток прятался с украденным золотом в вентиляции.