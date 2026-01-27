Ричмонд
Акцию «Блокадный хлеб» организовали в Краснодаре

Источник: пресс-служба городской администрации

Акция «Блокадный хлеб» пройдет в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. У Главной городской площади и в сквере им. Жукова 27 января волонтеры будут раздавать порции хлеба весом 125 граммов.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продлилась 872 дня. 27 января город был полностью освобожден.

В настоящее время в Краснодаре проживают 55 жителей блокадного Ленинграда.

«От всего сердца желаю им здоровья и долгих лет. Каждому из них в этот день будет уделено особое внимание», — сообщил глава Краснодара Евгений Наумов.

В школах Краснодара в этот день проходят уроки мужества, классные часы и линейки.