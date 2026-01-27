Ричмонд
Под Ростовом ушла из жизни 97-летняя жительница блокадного Ленинграда

«Она видела слишком много боли, но никогда не жаловалась»: В Шахтах скончалась 97 летняя жительница блокадного Ленинграда.

Источник: Комсомольская правда

В Шахтах Ростовской области скончалась ребенок войны Галина Феоктистова. Об этом сообщили в мэрии города во вторник, 27 января, в День снятия блокады Ленинграда. Известно, что во время тех страшных событий Галине Михайловне было всего 12 лет.

— Блокада отняла у нее почти всю семью, — говорится в сообщении. — Рядом осталась младшая сестренка, ради которой нужно было бороться и жить, несмотря ни на что.

Галине Михайловне было 97 лет. Фото: shakhty.donland.ru.

Известно, что в память о землячке молодежная администрация города Шахты, отдел по молодежной политике и муниципальный штаб «Волонтеры Победы» создали фильм с ее участием. Блокадницы не стало 24 января. Ей было 97 лет.

— Она видела слишком много боли, но никогда не жаловалась. До самого конца своих дней оставалась самым добрым и светлым человеком.

