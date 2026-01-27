Под Ростовом ушла из жизни 97-летняя жительница блокадного Ленинграда

В Шахтах Ростовской области скончалась ребенок войны Галина Феоктистова. Об этом сообщили в мэрии города во вторник, 27 января, в День снятия блокады Ленинграда. Известно, что во время тех страшных событий Галине Михайловне было всего 12 лет.