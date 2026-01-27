ГАИ Минска дала рекомендации водителям в гололедицу

«Все перевозящиеся в транспортном средстве пассажиры должны быть пристегнуты, а дети — находится в специальных удерживающих устройствах. Помните, что в подобных условиях тормозной путь транспорта неизбежно будет увеличен, в связи с чем снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам необходимо заблаговременно», — говорится в сообщении.