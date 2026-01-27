ГАИ Минска дала рекомендации водителям в гололедицу

МИНСК, 27 янв — Sputnik. Все участники дорожного движения в гололедицу должны проявлять максимальную осторожность и неукоснительно соблюдать требования правил дорожного движения, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В ГАИ обратили внимание на то, что водителям важно соблюдать скоростные ограничения, дистанцию и необходимый боковой интервал. Стоит отказаться от резких маневров и торможений.
«Все перевозящиеся в транспортном средстве пассажиры должны быть пристегнуты, а дети — находится в специальных удерживающих устройствах. Помните, что в подобных условиях тормозной путь транспорта неизбежно будет увеличен, в связи с чем снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам необходимо заблаговременно», — говорится в сообщении.
Чтобы снизить скорость, рекомендуют применять торможение двигателем. Если же нужно применить экстренное торможение, то на машинах с ABS необходимо зажать педаль тормоза. На авто без ABS стоит прерывисто нажимать ее, чтобы избежать блокировки колес и не потерять управление.
Пешеходам ГАИ Минска напоминает о необходимости перехода дороги только в установленных местах и, при наличии на них светофора, только на горящий разрешающий зеленый сигнал.
Кроме того, не проезжую часть стоит выходить только после того, как транспорт остановился.
Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов к внимательности и осмотрительности на дорогах. Они подчеркнули, что при ухудшении погоды участие в дорожном движении должно осуществляться с максимальной осторожностью.