Из Японии вывозят последних двух панд

Из Японии вывозят последних панд, сообщает японское информационное агентство Kyodo.
Уточняется, что из токийского зоопарка Уэно перевозят в Китай больших панд-близнецов, брата и сестру Сяо-Сяо и Лэй-Лэй. Животные родились в этом зоопарке в 2021 году, а теперь их отправляют в китайскую провинцию Сычуань — в Исследовательский центр по сохранению больших панд (или бамбуковых медведей).
Ожидается, что, после того как панды пройдут карантин, специалисты определят для них окончательное место содержания.
Животные отправятся в Китай сегодня вечером, 27 января, самолетом из аэропорта Нарита. Из зоопарка их вывезли на грузовике. Размеры клеток для перевозки следующие: высота — около 1,4 метра, длина — 1,7 метра, а ширина — около 1 метра.
В публикации информагентства подчеркивается, что это первый случай с 1972 года, когда в Японии не останется ни одной панды.
«Эти две особи, которые возвращаются сегодня, на протяжении долгого времени были любимы многими людьми. Мы надеемся, что и в КНР они будут чувствовать себя хорошо», — отметил замгенсека кабинета министров Японии Кэй Сато.
Гонконгская газета South China Morning Post заявила, что Сяо-Сяо и Лэй-Лэй вывозят на месяц раньше запланированного срока, в связи с ростом напряженности между Японией и Китаем.