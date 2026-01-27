Из Японии вывозят последних двух панд

Уточняется, что из токийского зоопарка Уэно перевозят в Китай больших панд-близнецов, брата и сестру Сяо-Сяо и Лэй-Лэй. Животные родились в этом зоопарке в 2021 году, а теперь их отправляют в китайскую провинцию Сычуань — в Исследовательский центр по сохранению больших панд (или бамбуковых медведей).