Последние дни телеведущей Вероники Ганич: она страдала, но просила не говорить о болезни

Вероника Ганич просила близких не говорить о своем онкологическом заболевании.

Источник: Комсомольская правда

Стала известна причина смерти телеведущей и актрисы сериала «Кулагин и партнеры» Вероники Ганич. Актриса страдала от онкологического заболевания. Об этом сообщает Starhit со ссылкой на близкий круг актрисы.

Напомним, о смерти телеведущей стало известно в понедельник, 26 января. Ей было 59 лет.

Директор по развитию гастрономического проекта «Географии на вкус» Марина Томбасова рассказала, что до последних дней ведущая работала и была вовлечена в свое любимое дело. Она запретила близким рассказывать о своем заболевании.

«Ника болела, но очень мужественно держалась, поэтому мы все держали в строгой тайне. Она до последнего работала и старалась быть вовлеченной в ее любимый проект», — вспоминала Томбасова.

Ганич похоронят на Николо-Архангельском кладбище. Церемония прощания состоится 29 ноября.

Ранее KP.RU писал о смерти матери актера Андрея Соколова, ей был 91 год. Артист сообщил об утрате в своих соцсетях.