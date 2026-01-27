Последние дни телеведущей Вероники Ганич: она страдала, но просила не говорить о болезни

Стала известна причина смерти телеведущей и актрисы сериала «Кулагин и партнеры» Вероники Ганич. Актриса страдала от онкологического заболевания. Об этом сообщает Starhit со ссылкой на близкий круг актрисы.
Напомним, о смерти телеведущей стало известно в понедельник, 26 января. Ей было 59 лет.
Директор по развитию гастрономического проекта «Географии на вкус» Марина Томбасова рассказала, что до последних дней ведущая работала и была вовлечена в свое любимое дело. Она запретила близким рассказывать о своем заболевании.
«Ника болела, но очень мужественно держалась, поэтому мы все держали в строгой тайне. Она до последнего работала и старалась быть вовлеченной в ее любимый проект», — вспоминала Томбасова.
Ганич похоронят на Николо-Архангельском кладбище. Церемония прощания состоится 29 ноября.
