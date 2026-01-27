Ричмонд
В пермском УМВД назначен новый руководитель и его зам

Новым начальником УМВД Перми стал Вадим Стрижков, а начальником городской полиции Владислав Голдобин. Коллективу их представил начальник краевого ГУ МВД Владислав Толкунов.

Новым начальником УМВД Перми стал Вадим Стрижков.

Новым начальником УМВД Перми стал Вадим Стрижков, а начальником городской полиции Владислав Голдобин. Коллективу их представил начальник краевого ГУ МВД Владислав Толкунов.

«Владислав Толкунов отметил деловые и личностные качества назначенных руководителей, их богатый управленческий опыт. Генерал-майор подчеркнул, что Вадим Стрижков и Вячеслав Голдобин прошли большой путь профессионального становления и обладают необходимым практическим опытом, деловыми и личностными качествами, чтобы правильно выстроить деятельность новых вверенных им коллективов», — уточнили в полиции.

Ранее Стрижков был заместителем начальника управления МВД Перми. Его предшественник Алексей Салтыков проработал в должности начальника всего полтора года и уволился из внутренних органов.

Владислав Голдобин возглавлял управление уголовного розыска в краевом ГУ МВД в 2018—2021 годах. Затем он увольнялся из полиции, но позже восстановился на службе. В последнее время он руководил отделом МВД по городу Александровску.