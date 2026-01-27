Ученые доказали, что воспитание внуков замедляет старение бабушек и дедушек

Исследователь из Нидерландов Флавия Черечес и ее команда доказали, что бабушки и дедушки, участвующие в воспитании внуков, стареют медленнее тех, кто этим не занимается, материал из USA Today перевел aif.ru.
Ученые обнаружили, что пожилые люди, которые присматривали за внуками, в том числе оставляли их у себя на ночь, играли с ними, помогали с домашними заданиями, готовили еду, отвозили их в школу и на дополнительные занятия, набрали больше баллов в тестах на память и беглость речи.
У бабушек, которые ухаживали за внуками, за шесть лет исследования наблюдалось меньшее снижение когнитивных функций, чем у пожилых женщин, которые не занимались воспитанием внуков.
«Больше всего нас поразило то, что участие бабушек и дедушек в воспитании внуков, по-видимому, больше всего влияет именно на когнитивные функции», — отметила Черечес.
Кроме того, Институт политики и инноваций в сфере здравоохранения Мичиганского университета выяснил в ходе опроса, что внуки помогают пожилым людям поддерживать психическое здоровье. Бабушки и дедушки, у которых есть хотя бы один внук, реже чувствуют себя одинокими, чем те, у кого внуков нет, подчеркнули исследователи.
«Время, проведённое с внуком или даже с ребёнком, за которым вы просто присматриваете, действительно помогает справиться с одиночеством, потому что вы чувствуете, что у вас всё ещё есть цель», — объяснила психолог Дейл Аткинс.
Она добавила, что также дети помогают пожилым людям поддерживать социальную активность.
