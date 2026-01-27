Ученые доказали, что воспитание внуков замедляет старение бабушек и дедушек

Ученые обнаружили, что пожилые люди, которые присматривали за внуками, в том числе оставляли их у себя на ночь, играли с ними, помогали с домашними заданиями, готовили еду, отвозили их в школу и на дополнительные занятия, набрали больше баллов в тестах на память и беглость речи.