Архитектурную концепцию станции «Достоевская» Кольцевой линии метро утвердили

«Стиль ар-деко: для платформы станции “Достоевская” Кольцевой линии метро утвердили архитектурную концепцию. Ее облик объединит в себе монументальность первых линий московского метро и имя Федора Достоевского. Интерьеры будут светлыми и торжественными: с выразительными опорами, рельефным потолком и узорным каменным полом», — написал мэр.
Он отметил, что в отделке используют натуральный камень и художественный металл. Часть гранитов отечественных месторождений применят в метро впервые. Светильники изготовят из художественного стекла по индивидуальным эскизам.
«Вдоль путевых стен появятся панно с панорамами Москвы, Санкт-Петербурга, Твери и Старой Руссы — городов, связанных с жизнью писателя. Их выполнят заслуженные мастера монументального искусства Российской академии художеств», — добавил Собянин.
Мэр подчеркнул, что это первая новая станция Кольцевой линии за более чем 70 лет. Строительство ведется в центре города, в сложных условиях плотной застройки, поэтому применяют горный способ проходки, чтобы не перекрывать движение поездов.
«Станция разместится между “Новослободской” и “Проспектом Мира”, на пересечении ул. Самотечной и Дурова. Готовность — 41%», — уточнил он.
Источники вдохновения — первые станции метро
Авторами проекта являются главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов и Владимир Бутурлинцев из института «Мосинжпроект».
«Проект реализуется в условиях сложнейшей инженерной задачи: станция строится в зоне существующих линий метро. Архитектурное решение опирается на лучшие традиции московского метрополитена — эстетику исторических центральных станций», — констатировал Кузнецов в своем телеграм-канале.
По его словам, в образ «Достоевской» выполнен в современном прочтении ар-деко: дорогие и долговечные материалы, кессонированные потолки, орнаментальные полы, выразительные светильники с бронзовым литьем. В архитектуру станции интегрированы элементы монументального искусства — бронза, художественное стекло, пластика, созданные с использованием высококачественных технологий.
«Станция должна стать не просто транспортным объектом, а архитектурным памятником, достойно дополняющим ансамбль Кольцевой линии. Для меня, как для автора, важно, чтобы “Достоевская” стала одной из самых ярких и запоминающихся станций — в ряду таких знаковых объектов московского метро как “Маяковская”, на которой я работаю. Мы закладываем именно такой уровень архитектуры и амбиций», — заявил главный архитектор Москвы.