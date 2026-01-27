Архитектурную концепцию станции «Достоевская» Кольцевой линии метро утвердили

«Станция должна стать не просто транспортным объектом, а архитектурным памятником, достойно дополняющим ансамбль Кольцевой линии. Для меня, как для автора, важно, чтобы “Достоевская” стала одной из самых ярких и запоминающихся станций — в ряду таких знаковых объектов московского метро как “Маяковская”, на которой я работаю. Мы закладываем именно такой уровень архитектуры и амбиций», — заявил главный архитектор Москвы.