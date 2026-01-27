Школы Москвы смогут сами выбирать дизайн при реконструкции

«При обновлении первых 55 школ был использован дизайн с бирюзово-салатовыми акцентами. Но по мере реализации проекта, мы поняли, что существует потребность в большем разнообразии цветовых решений, чтобы каждая школа могла выбрать вариант, который больше подходит ей по духу и устоявшейся атмосфере. Теперь в программе доступны еще два новых цветовых решения — с оранжево-зелеными или желто-зелеными акцентами», — сказала заммэра, слова которой приводит пресс-служба столичного комплекса соцразвития.