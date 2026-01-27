Школы Москвы смогут сами выбирать дизайн при реконструкции

«При обновлении первых 55 школ был использован дизайн с бирюзово-салатовыми акцентами. Но по мере реализации проекта, мы поняли, что существует потребность в большем разнообразии цветовых решений, чтобы каждая школа могла выбрать вариант, который больше подходит ей по духу и устоявшейся атмосфере. Теперь в программе доступны еще два новых цветовых решения — с оранжево-зелеными или желто-зелеными акцентами», — сказала заммэра, слова которой приводит пресс-служба столичного комплекса соцразвития.
Уточняется, что пространства внутри оформят в спокойных, приглушенных тонах. Яркими акцентами станут акустические панели, мебель и элементы дизайна. В учебных заведениях появятся современные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы с цифровыми микроскопами, 3D-принтерами и мини-теплицами, а также IТ-полигоны с наборами для сборки роботов. Благодаря новому оборудованию в школах откроются дополнительные кружки и секции.
«Спокойные, приглушенные цвета в интерьерах школ помогают ученикам лучше концентрироваться на уроках. Они не отвлекают внимание и не перегружают зрение, создавая комфортную учебную среду. Для младших школьников такая гамма особенно важна — она создает ощущение уюта и безопасности. А яркие цветовые акценты в рекреациях, наоборот, помогают переключаться, на переменах. Такие цвета настраивают на общение, игру или отдых, пробуждают интерес к окружающему пространству и желание исследовать школьную среду», — приводятся в сообщении слова педагога-психолога городского психолого-педагогического центра Оксаны Корчагиной.
Программа реконструкции «Моя школа» стартовала в Москве несколько лет назад. Уже открылись 55 обновленных зданий, а к 1 сентября 2026 года в столице откроются десятки обновленных школ, добавляется в сообщении.