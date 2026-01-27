Герасимов: Российские войска освободили Купянск-Узловой и Новояковлевку

Российские бойцы зачистили от формирований ВСУ населенные пункты Купянск-Узловой в Харьковской области и Новояковлевку в Запорожской области. Об этом во вторник, 27 января, сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
— Освобожден Купянск-Узловой. Осуществляются проверка и зачистка городских кварталов в этом городе, — рассказал военный по итогам докладов группировки войск «Запад».
Он добавил, что за прошедший месяц группировка войск «Днепр» освободила четыре населенных пункта. С начала января российские бойцы вытеснили врагов из 17 населенных пунктов.
Группировка войск «Север», в свою очередь, ведет активные боевые действия с целью расширения полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей, передает Telegram-канал МО РФ.
Днем ранее российские бойцы поразили объекты энергетической инфраструктуры, которые использовались Вооруженными силами Украины (ВСУ).
Кроме того, 25 января российские войска поразили объект энергетической инфраструктуры, который обеспечивал деятельность военно-промышленного комплекса Украины.