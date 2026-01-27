Собака катала пьяного хозяина по пляжу на машине: теперь мужчина станет пешеходом на два года

В австралийском штате Тасмания мужчину лишили водительского удостоверения после необычного случая на пляже. По данным полиции, он позволил своей собаке находиться за рулем пикапа, пока сам ехал в качестве пассажира в нетрезвом состоянии. Об этой истории пишет Daily Mail.
Несколько прохожих заметили этот автомобиль рано утром на пляже Уайт-Бич. Они сообщили в полицию, что за рулем белого Mitsubishi Triton сидела собака, а мужчина разместился рядом.
Прибывшие на вызов офицеры нашли машину у одного из домов. Рядом с автомобилем находились 50-летний владелец и его пес. Мужчину сразу обвинили в управлении транспортом в состоянии опьянения.
Суд лишил его водительских прав сроком на два года. Также ему предстоит ответить перед судом, заседание по его делу назначено на май.
Ранее в МВД по Московской области опровергли информацию о превышении скорости автомобилем, которым якобы управлял корги. В ведомстве отметили, что такого обращения к ним не поступало, а тиражируемая в Сети информация может быть недостоверной.