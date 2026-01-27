Собака катала пьяного хозяина по пляжу на машине: теперь мужчина станет пешеходом на два года

В австралийском штате Тасмания мужчину лишили водительского удостоверения после необычного случая на пляже. По данным полиции, он позволил своей собаке находиться за рулем пикапа, пока сам ехал в качестве пассажира в нетрезвом состоянии. Об этой истории пишет Daily Mail.