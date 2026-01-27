День LEGO, безработных и архива ВМФ: какие праздники отмечают 28 января 2026

28 января в мире отмечают важные и яркие праздники. В России в это время празднуют День высших офицерских классов ВМФ, а в других странах — День защиты персональных данных и День безработных. Православные вспоминают преподобного Павла Фивейского. Подробнее о праздниках и традициях дня — в материале URA.RU.