День LEGO, безработных и архива ВМФ: какие праздники отмечают 28 января 2026

28 января отмечают день LEGO.
28 января в мире отмечают важные и яркие праздники. В России в это время празднуют День высших офицерских классов ВМФ, а в других странах — День защиты персональных данных и День безработных. Православные вспоминают преподобного Павла Фивейского. Подробнее о праздниках и традициях дня — в материале URA.RU.
Праздники в России 28 января.
День высших специальных офицерских классов ВМФ РФ.
Праздник появился в 1827 году.
День высших специальных офицерских классов Военно-Морского флота России ежегодно отмечается 28 января. Эти учебные структуры предназначены для переподготовки и повышения квалификации офицеров, проходящих службу в ВМФ РФ.
Выбор даты обусловлен историческим событием: 28 января (по старому стилю) 1827 года император Николай I издал указ об учреждении при Морском ведомстве в Санкт-Петербурге офицерского класса в составе корпуса. Инициатором создания этого учебного подразделения выступил контр-адмирал Иван Федорович Крузенштерн.
В 1862 году офицерский класс был преобразован в академический курс, а в 1877 году на его основе была создана Николаевская морская академия.
День архива Военно-морского флота России.
Архив был создан по устному распоряжению Петра I при Адмиралтейств-коллегии для сохранения документов и материалов, связанных с ее экспедиционной деятельностью и работой контор. В его фонд поступали документы подведомственных Адмиралтейств-коллегии учреждений и организаций Военно-Морского Флота.
Начиная с 1764 года, формирование архива стало проводиться на плановой и систематической основе: учреждения морского ведомства получили обязательное предписание передавать завершенные в делопроизводстве дела на постоянное хранение в архив.
Российский государственный архив Военно-Морского Флота (РГАВМФ) располагает документальными материалами по истории Военно-Морского Флота России, охватывающими период с конца XVII века по 1940 год.
В его собраниях представлены чертежи кораблей и судов, коллекции вахтенных и шканечных журналов, а также атласы и навигационные карты. Научно-справочная библиотека архива включает свыше 54 тысяч томов, посвященных морскому законодательству, военно-морскому искусству и кораблестроению.
Международные праздники 28 января.
Международный день защиты персональных данных.
Документ о защите персональных данных появился в 1981 году.
27 января 1981 года в Страсбурге была открыта для подписания Конвенция Совета Европы № 108 «О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных».
Документ стал первым международным договором, обладающим обязательной юридической силой в сфере защиты информации. Конвенция ввела в правовое поле понятие «персональные данные» и закрепила основные механизмы защиты прав человека на частную жизнь и конфиденциальность информации.
Международный день LEGO.
LEGO появилось в 1932 году.
Международный день LEGO (International LEGO Day) ежегодно отмечается 28 января. Эта дата приурочена к ключевому событию в истории компании LEGO Group — получению патента на современный LEGO-кирпичик.
Компания LEGO Group была основана 10 августа 1932 года датским плотником Оле Кирком Кристиансеном. Сначала предприятие специализировалось на производстве традиционных деревянных игрушек. Фирменное название LEGO образовано от первых букв девиза «leg godt», что в дословном переводе с датского означает «играть хорошо».
28 января 1958 года компания зарегистрировала патент на конструкцию современного LEGO-кирпичика. Новый дизайн предусматривал использование полых прямоугольных деталей с выступами (шипами) в верхней части и круглой полой трубкой на нижней стороне. В этот же период был выбран и новый основной материал для производства элементов конструктора — АБС-пластик.
Всемирный день безработных.
День безработного отмечают во многих странах.
Всемирный день безработных был введен в 2019 году по инициативе Международной конфедерации профсоюзов (МКП) и Международной организации труда (МОТ).
Дату выбрали не случайно. В этот день в 1930 году в Гааге состоялся первый международный конгресс безработных, в котором приняли участие делегаты из 35 государств. Форум стал значимым этапом в защите прав людей, оставшихся без работы, и дал импульс формированию международных стандартов и программ, направленных на борьбу с безработицей.
День рождения дизельного двигателя.
28 января 1897 года считается днем появления дизельного двигателя. В этот день немецкий инженер Рудольф Кристиан Карл Дизель провел успешные испытания принципиально нового типа двигателя внутреннего сгорания с самовоспламенением топлива при сжатии. Он создал первый образец, пригодный для серийного выпуска.
Дизельный двигатель представляет собой четырехтактный двигатель внутреннего сгорания, в котором воспламенение горючей смеси происходит за счет высоких значений давления и температуры при сжатии.
В 1978 году Рудольф Дизель был включен в Автомобильный зал славы — американский музей, отмечающий самых известных и значимых деятелей в истории автомобилестроения.
Православные праздники 28 января.
День памяти преподобного Павла Фивейского.
В этот день православные посещают церковь.
Павел родился в III веке в Египте, неподалеку от города Фивы, в обеспеченной христианской семье. Рано осиротев, он тем не менее получил основательное образование. Во время преследований христиан при императоре Деции Павел, стремясь избежать ареста и принуждения к отречению от веры, был вынужден уйти в пустыню.
Он обосновался в пещере и провел там многие десятилетия в полном одиночестве, посвятив свою жизнь непрестанной молитве и строгому аскетизму. Согласно церковному преданию, его пищей служили плоды финиковой пальмы и хлеб, который ежедневно приносил ворон.
Незадолго до кончины к Павлу пришел Антоний Великий. Эта встреча рассматривается как символическая передача духовного опыта от первого пустынника к будущему основателю монашеской традиции. Павел умер в глубокой старости. В церковной традиции временем его кончины считается 341 год.
День памяти святого Герасима, патриарха Александрийского.
Герасим происходил из города Хандак на острове Крит, из семьи протопресвитера Феодора. Начальное воспитание и обучение он получил в родительском доме, после чего продолжил образование на острове Керкира и в Венеции. Высшее образование святитель завершил во Флангиановой коллегии в Венеции, где овладел древнегреческим, латинским, еврейским и арабским языками.
После кончины патриарха Александрийского Парфения (Прохора), погибшего в 1688 году при землетрясении в смирнском храме, Герасим был избран его преемником на патриарший престол.
20 января 1710 года, спустя 22 года управления Православной Церковью в Египте, святитель оставил патриаршую кафедру. В качестве своего преемника он указал митрополита Ливийского Самуила, а сам удалился на Святую Гору Афон, где через несколько лет скончался.
Народный праздник 28 января — Павлов день.
В этот день на Руси пекли караваи.
28 января в народной традиции отмечается Павлов день. В православном календаре эта дата посвящена памяти преподобного Павла Фивейского — святого подвижника, которого почитают как первого христианского монаха; по преданию, он провел в уединенном отшельничестве 91 год.
Наши предки считали, что к этому времени заметно удлиняется световой день, а значит, весна уже не за горами. Утром хозяйки выпекали пшеничные караваи или пироги в форме «солнышка» с сытной начинкой.
Пока тесто поднималось, в домах читали молитвы преподобному Павлу, прося укрепления в вере, защиты от искушений, болезней, сглаза и «дурного глаза» на семью и жилище. После этого всей семьей отправлялись в храм, где освящали приготовленную выпечку.
По возвращении каравай разрезали на части и угощали каждого члена семьи небольшим кусочком — как символ общей защиты и семейного единства. День 28 января также считался благоприятным временем для венчаний и свадеб.
Что нельзя делать 28 января.
В этот день не рекомендовалось оставлять без внимания любые поломки или неисправности в доме: при малейшем непорядке следовало сразу заняться ремонтом. Плохой приметой считалось также оставлять в помещении грязь и пыль — жилище должно было быть тщательно убрано. Нельзя пересчитывать деньги, чтобы не лишиться достатка, а также отвергать советы старших родственников, предлагающих проверенные жизненным опытом решения.
Кто родился 28 января.
Элайджа Вуд — американский актер. Ольга Кабо — актриса, телеведущая. Евгений Сморигин — актер, сценарист, телеведущий. Роберт Уайетт — английский музыкант. Дэн Спитц — американский музыкант. Брайан Фаллон — американский музыкант, гитарист. Валентин Катаев — советский писатель, журналист, драматург. Владимир Алейников — русский поэт, прозаик, переводчик. Джанлуиджи Буффон — футболист. Михаил Кержаков — футболист. Леонид Жаботинский — советский штангист, двукратный олимпийский чемпион.
У кого именины 28 января.
Мужские: Гавриил, Иван, Михаил, Павел, Прохор, Ян.
Женские: Алена, Елена, Илона.