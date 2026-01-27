«Спим в одежде, дома +14»: жители Озерска потребовали отогреть ледяные квартиры

Батареи в домах Озерска еле теплые с начала отопительного сезона (архивное фото).
Жители Озерска потребовали отогреть квартиры, в которых с осени держится температура около 14 градусов тепла. Они рассказали, что заменили батареи, но это не помогло, поэтому им приходится спать в одежде. Глава города Сергей Гергенрейдер рассказал, почему в квартирах ледяные батареи и когда ситуация улучшится.
«Дом по улице Трудящихся, 26 замерзает. Температура в квартире 14 градусов, спим в одежде», — рассказала жительница дома в сообществе «текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».
Озерчанка уточнила, что местная управляющая компания обещала еще осенью принять меры, однако к ним домой никто не пришел. Владельцы сами заменили батареи, одако в квартире теплее не стало. По ее словам, в наступлением морозов в квартире стало еще холоднее, и она очень переживает за здоровье годовалого ребенка. Глава города Сергей Гергенрейдер рассказал, что ситуация с отоплением должна улучшиться к середине февраля.
«В морозные дни, к сожалению, температура теплоносителя, поступающего в Озерск от теплоснабжающей организации, была ниже нормы (на 10−15 градусов ниже, чем должна быть по схеме теплоснабжения города). Теплоноситель подавался с недостаточным давлением, что привело к многочисленным жалобам от жителей на холод в своих квартирах», — сообщил в своем telegram-канале глава города.
Гергенрейдер отметил, что пиковая котельная ПО «Маяк» в настоящее время функционирует на максимально возможной нагрузке, повышая температуру теплоносителя и частично компенсируя его недогрев. Однако принятых мер все равно недостаточно для достижения установленных нормативных параметров. Причина в том, что теплоноситель от Аргаяшской ТЭЦ изначально приходит с недостаточными параметрами — температура и давление его сильно ниже необходимого.
Он пояснил, что в минувшую пятницу состоялось совещание с участием представителей администрации, руководства ПО «Маяк», озерского филиала АО «РИР» и прокуратуры. Аргаяшская ТЭЦ на встрече подтвердила готовность выполнить принятое решение: подавать в город теплоноситель по параметрам, соответствующим температуре наружного воздуха −30 градусов, вне зависимости от фактической погоды (в том числе при потеплении до −5 градусов). Такой режим необходим для того, чтобы прогреть ограждающие конструкции многоквартирных домов и обеспечить в квартирах жителей Озерска устойчивый комфортный температурный режим.
Гергенрейдер подчеркнул, что теплоснабжающая организация неоднократно получала указания о необходимости устранить сложившуюся ситуацию. Руководство АТЭЦ на совещании подтвердило, что ждет поступления двух новых теплообменников и готово заменить их за 3−4 дня. После ввода в эксплуатацию нового оборудования подача тепла будет стабилизирована.