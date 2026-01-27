Немецкие диетологи рассказали, стоит ли покупать продукты с протеином

«Немецкие диетологи подчёркивают, что специальные high-protein продукты чаще всего не нужны. Белок прекрасно можно получить из привычной еды: мяса и рыбы, яиц, молочных продуктов, бобовых и орехов. При этом “протеиновые” версии продуктов обычно стоят дороже, а пользы дают не больше», — следует из статьи.