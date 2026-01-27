Немецкие диетологи рассказали, стоит ли покупать продукты с протеином

По данным немецких специалистов по питанию, большинство людей в Германии получают больше белка, чем необходимо. При этом мода на «дополнительный протеин» продолжает набирать обороты — во многом благодаря маркетингу, следует из статьи Tagesspiegel, перевод которой сделал aif.ru.
Немецкое общество питания (DGE) рекомендует около 0,8 г белка на 1 кг веса в день для взрослых до 65 лет, примерно 1 г на 1 кг веса — для людей старшего возраста. Эти нормы, по словам экспертов, легко покрываются обычным рационом — без специальных добавок.
«Немецкие диетологи подчёркивают, что специальные high-protein продукты чаще всего не нужны. Белок прекрасно можно получить из привычной еды: мяса и рыбы, яиц, молочных продуктов, бобовых и орехов. При этом “протеиновые” версии продуктов обычно стоят дороже, а пользы дают не больше», — следует из статьи.
Повышенное потребление белка может быть оправдано у пожилых людей для сохранения мышечной массы, а также у тех, кто регулярно занимается спортом. После тренировки, по мнению специалистов, достаточно 15−25 г белка за один приём, чтобы помочь мышцам восстановиться.
Некоторые врачи считают, что чрезмерное потребление белка может иметь негативные эффекты, в том числе влиять на обмен веществ и процессы старения. Этот вопрос остаётся предметом научных дискуссий. Для большинства людей достаточно сбалансированного питания без модных добавок и переплаты за «протеиновые» продукты.