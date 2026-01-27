Ричмонд
В Таганроге из-за ремонта котельных изменили режим работы двух школ

Глава Таганрога прокомментировала ситуацию с отоплением в нескольких школах.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге на время ремонта котельных изменили режим работы школ № 9 и 22. Об этом в своем телеграм-канале рассказала глава города Светлана Камбулова.

— Ведутся работы по восстановлению тепла в данных учреждениях. Специалисты ежедневно проверяют температурный режим. Родителей об этом проинформировали заранее, — написала Светлана Камбулова.

Неделей ранее, по словам главы Таганрога, поступали вопросы по поводу температуры в школе № 39.

— Провели проверку, она показала отсутствие нарушений. Температура поддерживается на уровне 18−20 градусов, это соответствует минимальным требованиям СанПин. При этом отметили некоторое снижение температуры в переходах между корпусами и во входных группах, — сообщила Светлана Камбулова.

Проверку вместе с родителями провели представители управления образования и администрации. Также в образовательное учреждение приходили сотрудники СК.

— В МАОУ СОШ № 39 принимают все необходимые меры для поддержания температурного режима. Сформировано веерное расписание занятий. Учебные кабинеты на четвертом этаже не используются в связи с отсутствием необходимости, — добавила Светлана Камбулова.

