Что известно о новой девушке экстрасенса Олега Шепса Полине Еременко

— Я никогда не могу понять, как можно превратить похоронную процессию в предмет для эфира. В символ чего-то, кроме скорби. Мне неважно, с каким умыслом это делается, что именно этим хотели сказать. Когда видишь фотографию своего любимого, живого человека с черной лентой, использованную кем-то в таком контексте… Это выбивает почву из-под ног. Грустно не просто от поступка. Грустно, когда стираются последние границы — человечность, этика, — цитирует девушку Starhit.