Что известно о новой девушке экстрасенса Олега Шепса Полине Еременко

Летом прошлого года фанаты «Битвы экстрасенсов» узнали, что участник Олег Шепс состоит в отношениях — его избранницей стала Полина Еременко. Что известно о Полине — в материале «Вечерней Москвы».
В отличие от своего возлюбленного, Полина избегает публичности: она не дает интервью, не появляется на телешоу и предпочитает общаться с аудиторией через Telegram, где известна под псевдонимом Фрис.
Ей 24 года. Еременко родилась в Тюмени в обычной семье: мать Анастасия работала на машиностроительном заводе, отец Сергей трудился в вагонном депо, а позже занялся бизнесом в сфере торговли лесом и ремонта техники.
После школы Полина поступила в Тюменский государственный институт культуры. По ее словам, она — эстрадно-джазовая вокалистка. В студенческие годы она выступала, в том числе на сцене Тюменской филармонии, и подрабатывала педагогом по вокалу. В 2022 году Полина выпустила собственную песню.
Позднее она переехала в Москву и увлеклась фотографией, которая со временем стала основным ее занятием. Сегодня Полина не только снимает, но и сама регулярно участвует в фотосессиях. В ее портфолио есть работы с известными личностями, включая рэперов Басту и Dava. Доступ к ее страницам в соцсетях ограничен.
В личном блоге Полина делится моментами совместной жизни с Олегом, создавая образ гармоничной пары — информации о конфликтах или разногласиях нет. Она также не раз публично защищала возлюбленного, в том числе после резонансного перформанса соперника Шепса по «Битве экстрасенсов» Влада Череватого, резко высказавшись в соцсетях.
— Я никогда не могу понять, как можно превратить похоронную процессию в предмет для эфира. В символ чего-то, кроме скорби. Мне неважно, с каким умыслом это делается, что именно этим хотели сказать. Когда видишь фотографию своего любимого, живого человека с черной лентой, использованную кем-то в таком контексте… Это выбивает почву из-под ног. Грустно не просто от поступка. Грустно, когда стираются последние границы — человечность, этика, — цитирует девушку Starhit.
