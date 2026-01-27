Пенсии могут начать индексировать ежеквартально: в Госдуму внесут неожиданный законопроект

В Госдуме предложили перейти к ежеквартальной индексации пенсий вместо ежегодной. С такой инициативой выступили депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым. Законопроект планируют внести на рассмотрение парламента.
Речь идет о том, чтобы повышать страховые и социальные пенсии четыре раза в год. Размер индексации при этом предлагают рассчитывать с учетом фактической инфляции за каждый квартал. Конкретный коэффициент, как предполагается, будет определять правительство.
«Проект федерального закона направлен на изменение порядка индексации страховых и социальных пенсий: переход с ежегодной индексации к индексации ежеквартальной с учетом темпов инфляции», — говорится в пояснительной записке к документу.
Авторы инициативы считают, что такой механизм позволит быстрее компенсировать рост цен и поддерживать покупательную способность выплат пожилым гражданам.
