Пенсии могут начать индексировать ежеквартально: в Госдуму внесут неожиданный законопроект

Ранее в Госдуме заявили о планах ужесточить ответственность за укрывание ребенка от одного из родственников. Депутаты предложили заметно увеличить штрафы за нарушение порядка общения с несовершеннолетним. Они также отметили, что число таких случаев за прошлый год выросло до десятков тысяч. При этом некоторые юристы сомневаются, что ужесточение санкций само по себе решит проблему.