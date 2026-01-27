Двое минчанин написали заявление в милицию на молодую мать — вот что случилось

Через некоторое время на остановке общественного транспорта «улица Чкалова» фигурантка нашла банковскую карту. Для того, чтобы проверить, есть ли на ней деньги, минчанка в ближайшем магазине купила йогурт. Оплата прошли успешно. После этого, женщина начала оплачивать чужой картой свои покупки и счет в кафе. Всего она осуществила девять транзакций на сумму 326,81 рубля.