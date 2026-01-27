Двое минчанин написали заявление в милицию на молодую мать — вот что случилось. Подробности озвучили агентству «Минск-Новости» в прокуратуре Фрунзенского района.
20-летняя жительница Минска, будучи замужем и имея на иждивении годовалую дочь, зарегистрировалась на сайте знакомств. У нее завязалась романтическая переписка с одним из пользователей, который решил пригласить ее к себе в квартиру, расположенную на улице Алеся Гаруна. Женщина туда приехала на такси, которое оплатил мужчина.
На утро минчанин пошел готовить завтрак, чем и воспользовалась женщина. Из бумажника мужчины, который лежал в кармане брюк, она достала 100 долларов и 600 рублей, а затем незаметно ушла. Украденную валюту она подарила сестре. Что касается рублей, то они были потрачены на личные нужды.
Через некоторое время на остановке общественного транспорта «улица Чкалова» фигурантка нашла банковскую карту. Для того, чтобы проверить, есть ли на ней деньги, минчанка в ближайшем магазине купила йогурт. Оплата прошли успешно. После этого, женщина начала оплачивать чужой картой свои покупки и счет в кафе. Всего она осуществила девять транзакций на сумму 326,81 рубля.
Выяснилось, что карту обронил мужчина. Увидев, что деньги списываются, он сразу же ее заблокировал. Кроме того, минчанин заметил, что одна из операций была совершена в кафе, и пошел туда, чтобы по записям камер видеонаблюдения установить, кто украл его карту.
Мужчина, выходя из заведения, столкнулся с фигуранткой, которая вновь решила туда зайти. Женщина просила не обращаться в милицию и дала расписку, что вернет деньги в течение недели, но обещания так и не выполнила.
Двое минчанин обратились в милицию с заявлением. Личность женщины смогли установить быстро. В отношении нее было заведено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса. Заместитель прокурора Фрунзенского района Андрей Сербун отметил, что обвиняемая замужем, на иждивении имеет дочь 2024 года рождения, но с семьей не проживала, ночуя на съемных квартирах или же у знакомых.
Представитель прокуратуры добавил, что минчанке было предъявлено обвинение в совершении преступлений, которые предусмотрены частью 1 статьи 212 УК — хищение имущества путем модификации компьютерной информации и частью 2 статьи 205 УК — кража. Вину женщина полностью признала, однако не возместила потерпевшим причиненный ущерб.
Так как в ходе предварительного следствия фигурантка уклонялась от явок в орган уголовного преследования, ее объявили в розыск. А после задержания она была заключена под стражу.
