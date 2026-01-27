Ричмонд
Нашли 62-летнего жителя Тулы, которого искали в Ростовской области

Ростовские волонтеры сообщили о том, что 62-летний житель Тулы найден.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 27 января, стало известно о том, что нашли 62-летнего жителя Тулы. Его искали, в том числе, и в Ростовской области.

Сообщается, что мужчина пропал больше недели назад — 18 января. Его поисками занимались полиция и волонтеры. Известно, что листовки с изображением пропавшего распространяли, в том числе в сети интернет.

В поисковом отряде «ЛизаАлерт Юг» озвучили, что мужчина был найден живым. Однако подробности случившегося не сообщаются.

