Нашли 62-летнего жителя Тулы, которого искали в Ростовской области

Во вторник, 27 января, стало известно о том, что нашли 62-летнего жителя Тулы. Его искали, в том числе, и в Ростовской области.
Сообщается, что мужчина пропал больше недели назад — 18 января. Его поисками занимались полиция и волонтеры. Известно, что листовки с изображением пропавшего распространяли, в том числе в сети интернет.
В поисковом отряде «ЛизаАлерт Юг» озвучили, что мужчина был найден живым. Однако подробности случившегося не сообщаются.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
Читайте также.
«Она видела слишком много боли, но никогда не жаловалась»: В Шахтах скончалась 97 летняя жительница блокадного Ленинграда.