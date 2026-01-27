В Италии после пересадки сердца скончался студент из Молдовы: Его похоронят в родном селе Абаклия

Однако вскоре после перевода в общую палату состояние юноши внезапно ухудшилось, что привело к смерти. Молдавская община в Гроссето, поддерживавшая студента во время лечения, занялась организацией репатриации. Гроб будет доставлен в аэропорт Фьюмичино для отправки в Молдову, похороны пройдут в его родном селе Абаклия Бесарабского района.