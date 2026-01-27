В итальянском городе Сиена скончался 22-летний студент из Молдовы, перенесший операцию по трансплантации сердца. Молодой человек, обучавшийся на третьем курсе университета, прибыл в клинику Ле Скотте специально для проведения хирургического вмешательства. Об этом сообщает издание Maremma Oggi.
«Трансплантация, согласно полученным данным, прошла успешно. Первые этапы послеоперационного периода выглядели стабильными и обнадеживающими. Спустя примерно десять дней врачи распорядились перевести пациента из реанимации в обычное отделение, что стало сигналом улучшения клинической картины», — отмечается в публикации.
Пациент страдал от тяжелых заболеваний сердца с 2021 года. В начале декабря поступил вызов о наличии совместимого органа, что позволило провести операцию, на которую возлагались большие надежды.
Однако вскоре после перевода в общую палату состояние юноши внезапно ухудшилось, что привело к смерти. Молдавская община в Гроссето, поддерживавшая студента во время лечения, занялась организацией репатриации. Гроб будет доставлен в аэропорт Фьюмичино для отправки в Молдову, похороны пройдут в его родном селе Абаклия Бесарабского района.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Дружба для Попшоя — это только пила, чтобы отсечь сук, на котором сидишь: Что ждет Молдову после полного разрыва отношений со странами СНГ.
Беларусь является лидером по импорту молдавского вина, в эту страну отправляется в три раза больше вина, чем в Румынию (далее…).
Мнение аналитика: молдавская власть действует с высочайшим цинизмом, как бандиты с большой дороги.
Правительство, НАРЭ, Energocom стали «вампирами», которые высасывают из граждан Молдовы последние деньги, разгоняя нищету и подвергая большую часть общества угрозе голода (далее…).
Очередной удар по пенсионерам: оплату коммуналки на почте в Кишинёве отменяют.
Власти переводят расчёты исключительно в онлайн-формат и банковские учреждения, фактически лишая многих горожан привычного и понятного способа оплаты (далее…).