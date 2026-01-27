Ричмонд
В Италии после пересадки сердца скончался студент из Молдовы: Его похоронят в родном селе Абаклия

Пациент страдал от тяжелых заболеваний сердца с 2021 года.

Источник: Комсомольская правда

В итальянском городе Сиена скончался 22-летний студент из Молдовы, перенесший операцию по трансплантации сердца. Молодой человек, обучавшийся на третьем курсе университета, прибыл в клинику Ле Скотте специально для проведения хирургического вмешательства. Об этом сообщает издание Maremma Oggi.

«Трансплантация, согласно полученным данным, прошла успешно. Первые этапы послеоперационного периода выглядели стабильными и обнадеживающими. Спустя примерно десять дней врачи распорядились перевести пациента из реанимации в обычное отделение, что стало сигналом улучшения клинической картины», — отмечается в публикации.

Пациент страдал от тяжелых заболеваний сердца с 2021 года. В начале декабря поступил вызов о наличии совместимого органа, что позволило провести операцию, на которую возлагались большие надежды.

Однако вскоре после перевода в общую палату состояние юноши внезапно ухудшилось, что привело к смерти. Молдавская община в Гроссето, поддерживавшая студента во время лечения, занялась организацией репатриации. Гроб будет доставлен в аэропорт Фьюмичино для отправки в Молдову, похороны пройдут в его родном селе Абаклия Бесарабского района.

