Что делать, если банкомат «съел» деньги

Но иногда возникают непредвиденные ситуации с этим устройством. сообщает ИА DEITA.RU.
Например, деньги могут списаться со счета, а банкомат не выдать их наличными, или же, наоборот, клиент может внести наличные, а они так и не зачислятся на его счет. Эти ситуации вызывают у пользователей тревогу, и разобраться, как действовать в таких случаях, помогла эксперт Центра финансовой грамотности Национального института финансового обучения при Минфине России Ольга Дайнеко.
Она объяснила, что причины подобных неполадок могут быть разными. Иногда это технический сбой в работе банкомата, а иногда — принимаемые купюры с дефектами. Нередки случаи, когда купюры мятые, рваные, со скрепками, скотчем или резинками. Самое главное — не паниковать. Если деньги остались внутри банкомата, они никуда не исчезнут.
Первым делом рекомендуется взять чек операции, если он был выдан. Если чек получить невозможно из-за неисправного банкомата, стоит проверить статус транзакции через мобильное приложение банка, запомнить или записать точное время операции, адрес и номер банкомата (обычно он указан на лицевой или боковой стороне устройства).
Также полезно сфотографировать экран банкомата, если на нем появилась какая-либо ошибка. Далее важно связаться с горячей линией банка — номер обычно находится на самом банкомате или на обратной стороне карты. Во время звонка не стоит отходить от устройства, чтобы можно было максимально точно описать происходящее, указать место, время транзакции, а также номер карты.
В процессе общения оператор не имеет права спрашивать пин-код или другую конфиденциальную информацию, подчеркнула эксперт. Необходимо четко объяснить ситуацию. Если банкомат находится в офисе банка, рекомендуется сразу обратиться к сотрудникам операционного зала.
Кроме этого, в течение суток нужно лично посетить отделение банка, взять паспорт и написать заявление о возврате средств. В заявлении необходимо подробно описать обстоятельства ситуации: дату, место, сумму, наличие или отсутствие чека или справки из приложения или онлайн-банка, а также оставить свои контактные данные.
Обязательно взять второй экземпляр заявления с отметкой банка о его принятии. После подачи заявления финансовая организация проведет внутреннюю проверку: проверит техническое состояние банкомата, возможные видеозаписи и записи систем безопасности.
Обычно вопрос решается в течение нескольких дней или двух недель. В редких случаях, особенно при трансграничных операциях, срок ожидания может растянуться до 30 или даже 60 дней. Если средства «съел» сторонний банкомат, распоряжение о возврате необходимо подавать в «родной» банк, где была оформлена карта.