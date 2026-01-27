Что делать, если банкомат «съел» деньги

Например, деньги могут списаться со счета, а банкомат не выдать их наличными, или же, наоборот, клиент может внести наличные, а они так и не зачислятся на его счет. Эти ситуации вызывают у пользователей тревогу, и разобраться, как действовать в таких случаях, помогла эксперт Центра финансовой грамотности Национального института финансового обучения при Минфине России Ольга Дайнеко.