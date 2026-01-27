Ричмонд
Спецтехники на 48 млн рублей закупят в Приморье к пожароопасному сезону

Средства из нацпроекта «Экология» пойдут на бульдозер, тягач и два автомобиля для мобильных бригад.

Источник: PrimaMedia.ru

В преддверии весеннего пожароопасного сезона Приморье получило более 48 млн рублей ииз федерального бюджета по национальному проекту «Экологическое благополучие». Эти средства пойдут на укрепление материально-технической базы Приморской авиабазы, сообщила пресс-служба краевого правительства.

«На выделенные средства авиабаза планирует приобрести четыре единицы специализированной техники. В их числе — два легковых автомобиля для оперативной переброски мобильных бригад, бульдозер — ключевая машина для создания противопожарных минерализованных полос, которые помогают остановить распространение низового пожара и локализовать его. Тягач с полуприцепом обеспечит быструю межрайонную переброску тяжёлой техники к отдалённым очагам возгорания, что значительно повысит мобильность группировок», — говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщили в министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморья, в этом году штат увеличится на 20 новых специалистов.

По словам представителей ведомства, тушение лесных пожаров в крае строится на комплексном подходе: сочетании наземных сил, авиации и координации с МЧС, лесничествами, правоохранительными органами и другими службами. Ежегодно проводятся масштабные учения, отрабатывающие слаженность действий всех участников.

Отмечается, что новая техника поступит в Приморье уже в текущем году и значительно усилит наземную противопожарную группировку.