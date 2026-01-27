Спецтехники на 48 млн рублей закупят в Приморье к пожароопасному сезону

«На выделенные средства авиабаза планирует приобрести четыре единицы специализированной техники. В их числе — два легковых автомобиля для оперативной переброски мобильных бригад, бульдозер — ключевая машина для создания противопожарных минерализованных полос, которые помогают остановить распространение низового пожара и локализовать его. Тягач с полуприцепом обеспечит быструю межрайонную переброску тяжёлой техники к отдалённым очагам возгорания, что значительно повысит мобильность группировок», — говорится в сообщении.