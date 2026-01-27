Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура Владивостока занялась нападением подростков на магазин

Из соцсетей известно, что молодые люди ворвались в обувной магазин, раскидали коробки и повредили товар.

Источник: Аргументы и факты

Прокуратура Фрунзенского района Владивостока начала собственную проверку после сообщений в СМИ о нападении группы подростков на обувной магазин на улице Бестужева. Ранее проверку начала полиция города.

Как уже сообщали «АиФ-Приморье», компания подростков с палками ворвалась в обувной магазин на улице Бестужева, устроила погром и напала на 49‑летнюю продавщицу. По данным медиков, женщина обратилась в больницу с переломом пальца и рассказала, что травму получила во время инцидента в магазине. Когда продавщица сделала замечание хулиганам, один из них ударил её по руке палкой. После погрома молодые люди вышли на улицу и заблокировали дверь магазина снегоуборочной лопатой, из-за чего женщина оказалась заперта внутри.

Прокуратура района оценивает, как соблюдается законодательство о профилактике правонарушений среди подростков и достаточно ли мер принимают ответственные службы, чтобы такие истории не происходили.