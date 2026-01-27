Прокуратура Владивостока занялась нападением подростков на магазин

Как уже сообщали «АиФ-Приморье», компания подростков с палками ворвалась в обувной магазин на улице Бестужева, устроила погром и напала на 49‑летнюю продавщицу. По данным медиков, женщина обратилась в больницу с переломом пальца и рассказала, что травму получила во время инцидента в магазине. Когда продавщица сделала замечание хулиганам, один из них ударил её по руке палкой. После погрома молодые люди вышли на улицу и заблокировали дверь магазина снегоуборочной лопатой, из-за чего женщина оказалась заперта внутри.