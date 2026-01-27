Губернатор Виталий Хоценко поблагодарил омских полицейских за обеспечение безопасности

В Омске состоялось заседание коллегии Управления МВД России по Омской области под председательством начальника ведомства, генерал-майора полиции Вадима Болотова. В мероприятии приняли участие губернатор Виталий Хоценко, председатель Законодательного собрания Александр Артемов, главный федеральный инспектор Иван Нецкин, прокурор региона Алексей Афанасьев, руководители УФСБ, Росгвардии и Омской академии МВД.
По итогам 2025 года в Омской области сохранена самая низкая в Сибирском федеральном округе оперативная обстановка. Общее количество зарегистрированных преступлений снизилось почти на 13%, причем положительная динамика наблюдается практически по всем категориям правонарушений.
Фото: Вячеслав Крузман.
Особый успех отмечен в борьбе с киберпреступностью: число случаев дистанционного мошенничества с использованием IT-технологий уменьшилось почти на 20%. Это стало возможным благодаря усилиям профильных подразделений полиции, а также активной профилактической работе среди населения, особенно среди молодежи.
Губернатор Виталий Хоценко отметил, что в 2025 году была усилена поддержка народных дружин и казачьих формирований, которые традиционно участвуют в обеспечении общественного порядка. Также продолжена социальная поддержка сотрудников патрульно-постовой службы и участковых уполномоченных.
«В прошлом году органам внутренних дел удалось сохранить стабильную оперативную обстановку в регионе. Вам удалось обеспечить высокий уровень безопасности омичей и гостей нашего региона на многочисленных массовых мероприятиях. Наступивший год также будет насыщенным на события и мероприятия. Мы проводим его в статусе “Культурная столица”», — подчеркнул Хоценко.
В завершение коллегии состоялась церемония награждения: лучшие сотрудники омской полиции получили ведомственные и региональные награды за образцовое исполнение служебного долга.