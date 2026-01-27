В Омске назначили нового директора Дворца культуры на Крутой Горке

О смене руководства Дворца культуры имени В. Е. Часницкого в поселке Крутая Горка сообщил 27 января мэр Омска. В должность вступил Александр Усольцев, режиссер по образованию.
Новый руководитель окончил омский областной колледж культуры, а также Алтайский госинститут культуры. До недавнего времени работал в Государственном центре народного творчества, где курировал проект «Тут молодежь» — «Территория универсального творчества».
«Усольцев проявил себя как хороший организатор, умеющий вовлекать большие сообщества людей в разнообразные творческие процессы. Желаю Александру Константиновичу продуктивной работы на благо города и успешной реализации планов в рамках Культурной столицы — 2026», — сказал Сергей Шелест.
