«Начиная с четверга». Белгидромет сказал белорусам про возращение морозов до −25 градусов

Белгидромет сказал о недолгом потеплении в Беларуси и возвращении морозов до −25. Подробности БелТА рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Синоптики отмечают, что после длительного периода студеной январской погоды в страну возвращается оттепель. Средиземноморский циклонический вихрь поднимет очаг околонулевых температур с юга Европы. Подобное приведет не только к повышению температур, но и к обильным осадкам (снег, мокрый снег, дождь, образование гололеда).
«Однако потепление будет недолгим. Уже начиная с четверга скандинавский антициклон будет вытеснять облачные поля циклона за пределы нашей страны, постепенно понижая градус за окном. Поэтому на смену мягкой зиме снова вернутся морозы», — заявили в Белгидромете.
Во вторник, 27 января, на большей части Беларуси пройдут осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, а по северо-восточной части прогнозируется сильный снег. Кроме того, во многих районах будет гололед, на дорогах — гололедица. Днем температура воздуха составит от −4 до +2 градусов.
В среду, 28 января, также ожидаются осадки на большей территории страны, а местами по северу — сильный мокрый снег. В отдельных районах прогнозируется туман, гололед, на дорогах гололедица. В течение суток температура воздуха окажется от −6 до +1 градуса. Так, в ночные часы по северо-восточной части окажется до −8 градусов. Днем по югу Беларуси будет от +2 до +3 градусов.
В четверг, 29 января, на большей части страны пройдет кратковременный снег, мокрый снег. По югу местами ожидается слабый туман, гололед. Кроме того, в отдельных районах по северо-востоку возможна слабая метель. На дорогах местами гололедица. В течение суток температура воздуха будет от 0 градусов по южной части и до −13 градусов — по северо-востоку. В ночные часы местами по Витебской области будет до −15 градусов.
Синоптики отмечают, что за погоду 30 января и 1 февраля будет отвечать область повышенного атмосферного давления, которая сформирована в воздушной массе северных широт. Так, количество и интенсивность осадков снизится, они будут носить локальный характер. Что касается температуры, то она продолжит понижаться и ночью будет от −7 градусов по юго-западу до −25 градусов — по северной части. Днем температура воздуха будет колебаться от −7 градусов в юго-западных районах до −17 градусов по северу.
«С понижением температурного фона ожидаемые осадки станут идти в виде снега. Вместе с тем 30 января — 1 февраля местами дискомфорта добавит сильный порывистый ветер», — подчеркивают в Белгидромете.
В пятницу, 30 января, ночью местами по Беларуси, а днем в отдельных районах по югу ожидается небольшой кратковременный снег. Кроме того, днем местами усилится ветер и порывы окажутся до 15 — 18 метров в секунду. Ночью прогнозируется от −7 градусов по юго-западу и до −23 градусов по север. Днем будет от −10 до −15 градусов, по северу — до −17 градусов, а по юго-западу — от −7 до −9 градусов.
В субботу, 31 января, в отдельный районах по южной части, а в дневные часы местами ожидается небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Местами возможно усиление ветра порывами от 15 до 18 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха составит от −11 градусов по югу и до −25 градусов по северной части. Днем ожидается от −9 до −16 градусов.
В воскресенье, 1 февраля, местами по Беларуси пройдет кратковременный снег, на отдельных участках дорог гололедица. Местами ожидается усиление ветра порывами от 15 до 18 метров в секунду. В ночные часы будет от −11 градусов по югу и до −22 градусов по северной части. Днем прогнозируется от −10 до −17 градусов.
Ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал о резком потеплении и капризной погоде в Беларуси с 26 января по 1 февраля: «Столбики термометров резко рванут вверх».
Тем временем министр назвал главную опасность ледяного дождя, который ждет Беларусь.
А еще ГАИ назвала опасность ледяного дождя после предупреждения синоптиков.