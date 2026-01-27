«Начиная с четверга». Белгидромет сказал белорусам про возращение морозов до −25 градусов

Синоптики отмечают, что за погоду 30 января и 1 февраля будет отвечать область повышенного атмосферного давления, которая сформирована в воздушной массе северных широт. Так, количество и интенсивность осадков снизится, они будут носить локальный характер. Что касается температуры, то она продолжит понижаться и ночью будет от −7 градусов по юго-западу до −25 градусов — по северной части. Днем температура воздуха будет колебаться от −7 градусов в юго-западных районах до −17 градусов по северу.