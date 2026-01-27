В зоопарке Челябинска умер леопард Амир

«Парень держался, как боец. Но терапия не помогла — просто “встал” желчный. Глядя на некоторых животных, кажется, что они были всегда. И будут всегда. Такие вот они столпы зоопарка, без которых он как будто и не он совсем. Амир один из таких. Вернее, был одним из таких», — отмечают сотрудники.