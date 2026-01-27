В зоопарке Челябинска умер леопард Амир

В зоопарке Челябинска 26 января 2026 года умер один из любимчиков — леопард Амир. 4 января 2026 года ему должно было исполнится 16 лет. У животного были диагностированы серьезные проблемы с поджелудочной, желчным пузырём и почками. Об этом сообщает в официальном аккаунте зоопарка.
«Парень держался, как боец. Но терапия не помогла — просто “встал” желчный. Глядя на некоторых животных, кажется, что они были всегда. И будут всегда. Такие вот они столпы зоопарка, без которых он как будто и не он совсем. Амир один из таких. Вернее, был одним из таких», — отмечают сотрудники.
Хищник появился на свет в стенах зоопарка в 2010 году. После того, как его мама Идрица — чёрный леопард, отказалась от малыша, его выкармливали сотрудники. Обаятельный малыш вырос в статного красавца и очень любил людей.