Трассу P-298 «Воронеж — Курск» расширили до четырех полос

Участок со 196-го по 209 км стал просторнее.

Источник: Комсомольская правда

Дорога между Воронежем и Курском стала свободнее. На участке трассы Р-298 (со 196-го по 209-й км) дорожники увеличили количество полос до четырех. Об этом 26 января сообщили в региональном министерстве промышленности и транспорта.

Работы на этом отрезке — часть большого дорожного проекта по всей стране. На обновленном участке, по информации министерства, уложили свежий асфальт; установили разделительные ограждения (чтобы исключить лобовые столкновения); сделали современное освещение и построили новые развязки.

Кстати, всего за 2025 год «Росавтодор» расширил более 310 километров федеральных трасс в разных регионах. Помимо Воронежской области, масштабные работы прошли на дорогах в Нижегородской, Тульской, Орловской, Челябинской и Ленинградской областях.