Самарские ученые предложили способ испытания ракетного топлива с помощью левитации

«Отсутствие стенок, контактирующих с каплей, устраняет влияние нежелательных поверхностных реакций и процессов теплообмена, присутствующих в больших объемах жидкости. Кроме того, в левитаторе можно исследовать процессы горения в условиях микрогравитации — почти как в космосе, при этом не нужно использовать сложные испытательные стенды. Левитатор дает уникальную возможность изучать реакции на уровне одиночных капель и исследовать влияние размера отдельной капли на ее химическую активность. С помощью ультразвукового левитатора можно проводить исследования и по другим направлениям, например, более глубоко изучать процессы горения и впрыска топлива в двигателях, что позволит в будущем создавать более надежные и высокоэффективные двигатели», — пояснил доцент кафедры оптики и спектроскопии самарского университета Иван Антонов.