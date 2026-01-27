Самарские ученые предложили способ испытания ракетного топлива с помощью левитации

САМАРА, 27 января. /ТАСС/. Ученые из Самарского университета им. Королева и Физического института им. Лебедева РАН создали установку левитации для разработки состава и испытания новых видов ракетного топлива. Способ отличается большей точностью и наглядностью при проведении экспериментов, сообщили в пресс-службе самарского университета.
«Ученые Самарского университета им. Королева и Физического института им. Лебедева РАН разработали и изготовили экспериментальную установку левитации, предназначенную для испытания и подбора компонентов высокоэффективных и малотоксичных ракетных топлив нового поколения. Установка позволяет проводить эксперименты с каплями различных веществ в условиях акустической левитации, когда капельки испытываемых жидкостей просто висят в воздухе, поддерживаемые полем ультразвуковых волн», — рассказали в вузе.
В исследованиях также принимают участие ученые Института органической химии им. Зелинского РАН. Проект поддержан грантом Российского научного фонда.
Как пояснили в университете, условия левитации дают возможность добиваться большей точности и наглядности при проведении химических экспериментов по сравнению с традиционными подходами. При проведении эксперимента в левитаторе капли испытуемого топлива парят в воздухе и не касаются стенок каких-либо емкостей. За счет этого уменьшается внешнее влияние на протекание химических реакций, а значит повышается точность эксперимента. Ученые уже испытывают в левитаторе компоненты, которые могут стать перспективными для создания более эффективных и экологичных ракетных топлив нового поколения. Это гипергольные ионные жидкости, способные самопроизвольно воспламеняться при контакте с окислителем. Изучая возникающие реакции воспламенения и горения, они подбирают наилучшую рецептуру для будущего космического топлива.
Особенности разработки.
«Отсутствие стенок, контактирующих с каплей, устраняет влияние нежелательных поверхностных реакций и процессов теплообмена, присутствующих в больших объемах жидкости. Кроме того, в левитаторе можно исследовать процессы горения в условиях микрогравитации — почти как в космосе, при этом не нужно использовать сложные испытательные стенды. Левитатор дает уникальную возможность изучать реакции на уровне одиночных капель и исследовать влияние размера отдельной капли на ее химическую активность. С помощью ультразвукового левитатора можно проводить исследования и по другим направлениям, например, более глубоко изучать процессы горения и впрыска топлива в двигателях, что позволит в будущем создавать более надежные и высокоэффективные двигатели», — пояснил доцент кафедры оптики и спектроскопии самарского университета Иван Антонов.
Ведущиеся на установке исследования должны выявить взаимосвязь между структурой ионной жидкости и ее самовоспламеняемостью при контакте с окислителем. На основании найденных закономерностей ученые хотят получить новые оптимальные по свойствам гипергольные ионные жидкости и разработать новые методы их синтеза. В ближайшее время на левитаторе планируют провести серию экспериментов с разработанным в Институте органической химии РАН новым классом ионных жидкостей, обладающих высокими детонационными характеристиками.